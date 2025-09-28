Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Βόλο στην OPAP Arena, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του με δύο κλασσικά σέντερ φορ, γεμίζοντας ουσιαστικά την περιοχή των αντιπάλων του.
Έτσι, ο Σέρβος τεχνικός επέλεξε τον σχηματισμό του 4-4-2, έχοντας στην «αιχμή του δόρατος» τους Γιόβιτς και Πιερό.
Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Στρακόσια, ενώ στην άμυνα θα βρεθούν οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πένραϊς.
Στον άξονα θα κινούνται οι Ορμπελίν Πινέδα και Πέτρος Μάνταλος, ενώ στα δύο «φτερά» της επίθεσης έχουν τοποθετηθεί ο Ελίασον με τον Κοϊτά.
Αξίζει να σημειωθεί πως το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Βόλο, θα έχει ξεχωριστή αξία για τον αρχηγό της «Ένωσης».
Ο λόγος είναι με το πρώτο σφύριγμα του διαιτητή, ο Μάνταλος θα καταγράψει επισήμως την 400ή του εμφάνιση με τα «κιτρινόμαυρα», σε όλες τις διοργανώσεις!
Αξίζει να σημειωθεί πως, στη λίστα με τους ρέκορντμαν συμμετοχών στην ΑΕΚ, ο Μάνταλος είναι στην 4η θέση, πίσω μόνο από τους Τόνι Σαβέφσκι, με 465 εμφανίσεις, Μίμη Παπαϊωάννου, με 525 και Στέλιο Μανωλά, ο οποίος έχει 541.
Αναλυτικά, η ενδεκάδα της ΑΕΚ:
Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Κοϊτά, Πινέδα, Μάνταλος, Ελίασον, Γιόβιτς, Πιερό.