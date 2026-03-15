Η ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός, στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναιτωλικό.

Ο Παναθηναϊκός παρατάσσεται με αρκετές αλλαγές κόντρα στον Παναιτωλικό (15/03, 21:00), στο ματς για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League στη Λεωφόρο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει με τον τρόπο αυτόν να κρατήσει «φρέσκους» τους ποδοσφαιριστές του, εν όψει της κρίσιμης ρεβάνς με την Μπέτις στη Σεβίλλη, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League.

Κάτω από τα δοκάρια θα ξεκινήσει ο Κότσαρης, ενώ η τριάδα στην άμυνα αποτελείται από τους Κάτρη, Τουμπά και Ερνάντεθ.

Ο Παντελίδης θα έχει ρόλο δεξιού μπακ-χαφ, με τον Ζαρουρί να είναι στα αριστερά.

Στον χώρο της μεσαίας γραμμής θα κινούνται ο Κοντούρης με τον Σισοκό, ενώ πίσω από τον Σφιντέρσκι θα είναι ο Τζούριτσιτς και ο Αντίνο.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Ερνάντεθ, Παντελίδης, Ζαρουρί, Κοντούρης, Σισοκό, Τζούριτσιτς, Αντίνο, Σφιντέρκσι.