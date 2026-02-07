«Χαμός» για ένα εισιτήριο στα Play Offs των θέσεων 5-8, αφού όλες οι ομάδες από τη 13η θέση έως και την 8η είναι «μέσα», πριν ξεκαθαρίσουν οι «εκκρεμότητες»!

Όσο παίρνουν οι αγωνιστικές, αρχίζει και ξεκαθαρίζει το τοπίο, σε ό,τι αφορά τον βαθμολογικό πίνακα της Stoiximan Super League.

Οι πρώτες τέσσερις θέσεις έχουν ξεκάθαρα φαβορί, καθώς Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ έχουν ένα μεγάλο προβάδισμα.

Οι «τελικοί» του Παναθηναϊκού και γιατί «ανησυχεί» ο Ράφα Μπενίτεθ Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τη δύσκολη συνέχεια που θα έχει ο Παναθηναϊκός στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Από εκεί και πέρα, η 4η θέση ανήκει -αυτή τη στιγμή- στον Λεβαδειακό, καθώς είναι στο +9 από τον Παναθηναϊκό, που έχει ματς λιγότερο.

Στις 6-7 θα βρούμε τους Βόλο και Άρη, που έχουν 25 βαθμούς, με τους «κίτρινους» να έχουν ένα ματς λιγότερο.

Από το 8-13 γίνεται ο «κακός χαμός». Αν τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα, ο ΟΦΗ θα ήταν η τελευταία ομάδα, που θα «απέφευγε» την ψυχοφθόρα διαδικασία των Play Outs.

Οι Κρητικοί -αυτή τη στιγμή- έχουν 21 βαθμούς, έχοντας παίξει 18 ματς.

Πιο χαμηλά, είναι ο Ατρόμητος με 20 βαθμούς σε ισάριθμα παιχνίδια, η Κηφισιά με 19 σε 19, όπως και η ΑΕΛ, αλλά με 20 ματς. Μόνος στη 12η θέση είναι ο Παναιτωλικός, που έχει 18 βαθμούς σε 20 ματς.

Αρκετά κοντά είναι και ο Asteras AKTOR, που αν κάνει ένα «ξέσπασμα» μπορεί να φτάσει την 8άδα, αφού έχει 16 βαθμούς.

Επομένως, όπως καταλαβαίνει κανείς οι επόμενες έξι αγωνιστικές, συν τις όποιες «εκκρεμότητες» απομένουν είναι πολύ σημαντικές, καθώς όλες οι ομάδες θέλουν να αποφύγουν τα Play Outs.

H βαθμολογία της Stoiximan Super League:

Ολυμπιακός 46 βαθμοί * ΑΕΚ 45 βαθμοί * ΠΑΟΚ 44 βαθμοί ** Λεβαδειακός 38 βαθμοί * Παναθηναϊκός 29 βαθμοί ** Άρης 25 βαθμοί * Βόλος 25 βαθμοί ΟΦΗ 21 βαθμοί ** Ατρόμητος 20 βαθμοί Κηφισιά 19 βαθμοί * ΑΕΛ 19 βαθμοί Παναιτωλικός 18 βαθμοί Asteras AKTOR 16 βαθμοί Πανσερραϊκός 8 βαθμοί *

Οι ομάδες που έχουν 19 αναμετρήσεις με *.

Οι ομάδες που έχουν 18 αναμετρήσεις με **.