Τι αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, για την υπόθεση του Αλεσάντρο Βολιάκο και τις συζητήσεις των ΠΑΟΚ και Τζένοα.

Ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για το κέντρο της άμυνας είναι ο Αλεσάντρο Βολιάκο.

Ο Ιταλός στόπερ ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης στα 26 του χρόνια, με τη μορφή δανεισμού.

Όπως τονίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος, ειδικός των μεταγραφών, Νικολό Σκίρα, ΠΑΟΚ και Τζένοα είναι σε απευθείας επαφή την Παρασκευή (29/08), ώστε να δρομολογηθούν οι εξελίξεις.

🚨 Excl. – Expected direct talks today between #paokfc and #Genoa to try to close Alex #Vogliacco on loan with the option to buy. Contract until 2029 (1+3). #transfers https://t.co/rgTTOXmDuI — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 28, 2025

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το deal είναι πολύ κοντά και θα περιλαμβάνει δανεισμό του Βολιάκο από τον ΠΑΟΚ και πλήρη κάλυψη του συμβολαίου του στην Τζένοα, από τους Θεσσαλονικείς.

Αν ικανοποιήσει και ο «Δικέφαλος του Βορρά» αποφασίσει να προχωρήσει στην αγορά του, θα υπάρχει οψιόν και έτοιμο συμβόλαιο τριών ετών, έως το καλοκαίρι του 2029, δηλαδή.