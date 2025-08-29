Ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για το κέντρο της άμυνας είναι ο Αλεσάντρο Βολιάκο.
Ο Ιταλός στόπερ ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης στα 26 του χρόνια, με τη μορφή δανεισμού.
Όπως τονίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος, ειδικός των μεταγραφών, Νικολό Σκίρα, ΠΑΟΚ και Τζένοα είναι σε απευθείας επαφή την Παρασκευή (29/08), ώστε να δρομολογηθούν οι εξελίξεις.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το deal είναι πολύ κοντά και θα περιλαμβάνει δανεισμό του Βολιάκο από τον ΠΑΟΚ και πλήρη κάλυψη του συμβολαίου του στην Τζένοα, από τους Θεσσαλονικείς.
Αν ικανοποιήσει και ο «Δικέφαλος του Βορρά» αποφασίσει να προχωρήσει στην αγορά του, θα υπάρχει οψιόν και έτοιμο συμβόλαιο τριών ετών, έως το καλοκαίρι του 2029, δηλαδή.