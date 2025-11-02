Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, για την αναμέτρηση απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις Σέρρες Πανσερραϊκό, για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Γίρι Παβλένκα να επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια της ομάδας του, μετά τον τραυματισμό του που τον άφησε εκτός δράσης για μερικές εβδομάδες.

Ο Ρουμάνος τεχνικός παρατάσσει την ομάδα με 4-2-3-1. Στην άμυνα βρίσκονται οι Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης και Τέιλορ, ενώ στο κέντρο αγωνίζονται οι Οζντόεφ και Μεϊτέ.

Στην επίθεση, ο Ντεσπόντοφ είναι τοποθετημένος δεξιά, ο Τάισον αριστερά και ο Κωνσταντέλιας έχει έναν ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Τσάλοφ.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τσάλοφ.