Το όνομα του Σίριελ Ντέσερς επιστρέφει στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, εξαιτίας ενός δημοσιεύματος, που ήρθε από την «TEAMTalk».

Η «υπόθεση Σίριελ Ντέσερς» παραμένει «ανοιχτή» για την ΑΕΚ!

Ένα δημοσίευμα από την «TEAMTalk» ήρθε να… αναθερμάνει το «φλερτ» του προηγούμενου καιρού.

Υπενθυμίζουμε, πως πολλά ήταν τα δημοσιεύματα, που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Νιγηριανό φορ. Παρ’ όλα αυτά, μετά τις συμμετοχές του με τη Ρέιντζερς και την απόκτηση του Λούκα Γιόβιτς έμοιαζε να δυσκολεύει η περίπτωσή του.

Όπως αναφέρει το «TEAMtalk», η «Ένωση» είναι σε τακτική επαφή με τους εκπροσώπους του.

Μάλιστα, το Μέσο από το «Νησί» μεταδίδει πως και ο ίδιος ο παίκτης έχει… δελεαστεί από την προοπτική της ΑΕΚ.

Θυμίζουμε πως ο Σίριελ Ντέσερς ήταν εξαιρετικός την περασμένη σεζόν. Σημείωσε 29 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ όλα δείχνουν ότι οι Σκωτσέζοι θέλουν ένα ποσό πάνω από 5.500.000 ευρώ για να τον παραχωρήσουν. Το μόνο, που μένει να φανεί είναι κατά πόσο ισχύει το εν λόγω δημοσίευμα.

Αναλυτικά, τι αναφέρει η «TEAMTalk»:

«Ο σταρ των Ρέιντζερς, Σιριέλ Ντεσέρς, θα μπορούσε να μετακινηθεί ακόμα και αυτό το καλοκαίρι. Με την ΑΕΚ να αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον της για τον επιθετικό, σύμφωνα με πληροφορίες του TEAMtalk, ενώ άλλες δύο ομάδες είναι επίσης πρόθυμες.

Οι Έλληνες γίγαντες είχαν συνομιλίες για την απόκτηση του 30χρονου νωρίτερα το καλοκαίρι και οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε αδιέξοδο. Αλλά, πηγές αναφέρουν ότι ο σύλλογος παραμένει ανοιχτός στο να τον υπογράψει.

Russell Martin with a huge update on Rangers striker Cyriel Dessers 👀 pic.twitter.com/habRN3Lxo2 — Scottish Sun Sport (@scotsunsport) August 18, 2025

«Πηγές από το εσωτερικό της ομάδας αποκάλυψαν στο TEAMtalk ότι η ΑΕΚ εξακολουθεί να είναι σε τακτική επαφή με τους εκπροσώπους του Ντέσερς, πιστεύοντας ότι μια συμφωνία μπορεί να αναβιώσει.

Ο ίδιος ο επιθετικός λέγεται ότι είναι ανοιχτός στην μεταγραφή. Δελεασμένος από την προοπτική του Champions League και ένα νέο ξεκίνημα στην ελληνική Super League, όπου η ΑΕΚ είναι διαχρονική διεκδικήτρια του τίτλου».