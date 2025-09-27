Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στη Stoiximan Super League. Σε ένα ματς, που είχε «πρωταγωνιστή» το VAR, καθώς το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού μέτρησε χωρίς να γίνει επανεξέταση για το αν είναι οφσάιντ. Ωστόσο, κάπου έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο…

Ο Ολυμπιακός «άνοιξε» το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, σε ένα ματς με γκολ, πάθος, ανατροπές και… πολύ VAR!

Στο 79ο λεπτό ο Λεβαδειακός έκανε το 2-2, αλλά υπήρχε ένα ζήτημα. Η φάση δεν μπορούσε να εξεταστεί, ώστε να διαπιστωθεί αν το γκολ ήταν έγκυρο.

Γιατί έγινε αυτό; Επειδή ο VAR δεν είχε εικόνα. Επομένως, το ματς μετά από μία μεγάλη διακοπή έπρεπε να συνεχιστεί, με τους διαιτητές να «κρατούν» την αρχική τους απόφαση.

Εν τέλει αυτό το «πρόβλημα» δεν στοίχισε στον Ολυμπιακό, καθώς ο Τσικίνιο μπόρεσε να «χαρίσει» τη νίκη με γκολ στα… χασομέρια.

Ωστόσο, υπάρχει ένα παρόμοιο γεγονός, που οι «ερυθρόλευκοι» είχαν «φωνάξει». Αρκεί να ταξιδέψουμε στις 4 Νοεμβρίου του 2021 και στο Europa League.

Όταν ο Ολυμπιακός «φώναξε» για κόκκινη

Τότε, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπιζαν στο Γ. Καραϊσκάκης την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Οι Γερμανοί κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με γκολ buzzer-beater. Παρ’ όλα αυτά, πολύ πιθανόν να είχαν αλλάξει οι «ισορροπίες» του αγώνα στο πρώτο μέρος.

Στο 29ο λεπτό ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ είχε δεχτεί ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα από τον Άιμεν Μπαρκόκ.

Παρά τις όποιες «φωνές» υπήρξαν ο διαιτητής της αναμέτρησης έδωσε φάουλ, αλλά όχι κόκκινη κάρτα. Η φάση δεν εξετάστηκε ποτέ από τον VAR, καθώς δεν ήταν δυνατό να συμβεί εκείνη τη στιγμή!

Κι όμως, μπορεί να πέρασαν -σχεδόν- τέσσερα χρόνια από εκείνη τη στιγμή, αλλά ο Ολυμπιακός βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα ιδιαίτερο «πρόβλημα», που σπάνια βλέπουμε στο ποδόσφαιρο.