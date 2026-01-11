Χωρίς τον Λάζαρο Ρότα θα παραταχθεί η ΑΕΚ απέναντι στον Άρη (11/01, 19:30) για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League!

H AEK έχει ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, για την απαιτητική «αποστολή» απέναντι στον Άρη, για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ωστόσο, στην προσπάθειά της για να παραμείνει στην κορυφή δεν θα έχει ένα από τα βασικά «γρανάζια» της.

Ο Λάζαρος Ρότα έμεινε εκτός αποστολής, καθώς ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση. Μετά από ένα σερί συνεχόμενων αγώνων που είχε στις «πλάτες» του, θα απουσιάσει από το πρώτο ματς του 2026.

Επομένως, το «κενό» του θα κληθεί να το καλύψει ο Μόουζες Οντουμπάζο. Την ίδια ώρα, η «Ένωση» θα ξεκινήσει την αναμέτρηση με τους Θωμά Στρακόσια στα δοκάρια. Την 4άδα στην άμυνα συμπληρώνουν οι Αρόλντ Μουκουντί, Φελίπε Ρέλβας και Σταύρος Πήλιος.

Στα χαφ θα είναι οι Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μαρίν, Ρόμπερ Λιούυμπισιτς και Ζοάο Μάριο, ενώ πιο προωθημένοι θα είναι οι Αμπουμπακαρί Κοϊτά και Λούκα Γιόβιτς.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Στον πάγκο θα είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Ελίασον, Βάργκα.

ην ίδια ώρα, για τον γηπεδούχο, Άρη, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Γιώργος Αθανασιάδης.

Στην άμυνα θα παίξουν οι Νόα Φαντιγκά, Λίντσεϊ Ρόουζ, Πέδρο Άλβαρο και Άλβαρο Τεχέρο από δεξιά προς τα αριστερά.

Στα χαφ θα είναι οι Μόντσου και Ούρος Ράτσιτς και Φρέντικ Γένσεν σε πιο ελεύθερο ρόλο. Στην τριάδα της επίθεσης θα παίξουν οι Κάρλος Πέρεθ, Ντουντού και Τίνο Καντεβέρε.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης, Άλβαρο, Τεχέρο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Ράτσιτς, Μόντσου, Πέρεθ, Ντούντου, Γένσεν, Καντεβέρε.

Στον πάγκο θα είναι οι: Διούδης, Μάικιτς, Νινγκ, Μορουτσάν, Φρίντεκ, Δώνης, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Κάμτσης, Μπουσαΐντ, Φαμπιάνο, Γαλανόπουλος.