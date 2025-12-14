Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ απέναντι στον Παναιτωλικό. Ποιους ξεκινά ο Γιάννης Αναστασίου.

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Αγρίνιο, όπου την υποδέχεται ο Παναιτωλικός (14/12, 17:30) για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η «Ένωση» βρίσκεται στο -3 από την κορυφή, ενώ οι Αγρινιώτες, στο -1 από την έξοδό τους από τις τέσσερις τελευταίες θέσιες του βαθμολογικού πίνακα.

Μετά το μεσοβδόμαδο παιχνίδι της ΑΕΚ στη Σαμσούντα, ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Έτσι, ο Πένραϊς ξεκινά, ο Βίντα αντί του Μουκουντί που αποχώρησε με ενοχλήσεις στο τελευταίο ματς, όπως και οι Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης.

Η μεγαλύτερη έκπληξη, ωστόσο, είναι ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού, ίσως και ως επιβράβευση για την απόδοσή του στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, για την οποία είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια, ο Μάρκο Νίκολιτς.

Αναλυτικά, οι αρχικές ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Γκαρσία, Μανρίκε, Σιέλης, Κόγιτς, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Μίχαλακ, Σμυρλής, Ματσάν, Άλεξιτς.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Φιλίπε Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Γιόβιτς.