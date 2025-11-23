Οι ενδεκάδες που επέλεξαν Νίκολιτς και Χιμένεθ, για την αναμέτρηση ΑΕΚ-Άρης.

ΑΕΚ και Άρης «διασταυρώνουν» τα «ξίφη» τους στην OPAP Arena, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Μάρκο Νίκολιτς και Μανόλο Χιμένεθ έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν οι ομάδες, με τον Σέρβο να επιλέγει δίδυμο Ζίνι-Γιόβιτς στην επίθεση και τον Ισπανό να προχωρά σε μία διαφοροποίηση στην άμυνα.

Ο Σέρβος προπονητής αποφάσισε να τοποθετήσει τον Θωμά Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια. Ως ακραίους αμυντικούς θα δούμε τους Λάζαρο Ρότα και Τζέιμς Πενράις, ενώ το κεντρικό δίδυμο στην άμυνα θα αποτελέσουν οι Φιλίπε Ρέλβας και Αρόλντ Μουκουντί.

Στο κέντρο θα αγωνιστούν οι Ορμπελίν Πινέδα, Πέτρος Μάνταλος, Ζοάο Μάριο και Δημήτρης Καλοσκάμης. Στην επίθεση, το δίδυμο θα αποτελείται από τους Λούκα Γιόβιτς και Ζίνι.

Από την άλλη πλευρά, ο Χιμένεθ επέλεξε τον Σωκράτη Διούδη ως τερματοφύλακα. Στις θέσεις των ακραίων αμυντικών θα βρεθούν οι Άλβαρο Τεχέρο και Νόα Φατιγκά, ενώ η έκπληξη είναι στο κέντρο της άμυνας, όπου ο Ισπανός επιλέγει να αφήσει εκτός του αρχικού σχήματος τον Φαμπιάνο Λέισμαν και να ξεκινήσει με τους Πέδρο Άλβαρο και Νόα Σούντμπεργκ.

Στη μεσαία γραμμή, θα βρεθούν οι Μόντσου και Ούρος Ράτσιτς, με τον Μιχάλη Παναγίδη να αναλαμβάνει το ρόλο του επιτελικού μέσου.

Στην επίθεση, ο Κάρλες Πέρεθ θα αγωνιστεί στη δεξιά πλευρά, ο Αλφαρέλα αριστερά, ενώ ο Λόρεν Μορόν θα είναι ο κεντρικός επιθετικός.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μ. Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς, Μάνταλος, Πινέδα, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Ζίνι, Γιόβιτς.

Άρης (Μ. Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς, Παναγίδης, Πέρεθ, Αλφαρέλα, Μορόν.