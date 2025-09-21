Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς για την ΑΕΚ, στο ματς με την ΑΕΛ.

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα της ΑΕΛ, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τελικά τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ώστε να κινείται σε ελεύθερο ρόλο, πίσω από τον Λούκα Γιόβιτς.

Κάτω από τα δοκάρια της ΑΕΚ είναι ο Στρακόσια, ενώ την 4άδα στην άμυνα αποτελούν οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος.

Στον χώρο της μεσαίας γραμμής βρίσκονται οι Ραζβάν Μάριν και Ορμπελιν Πινέδα, ενώ στα δύο άκρα της επίθεσης θα κινούνται οι Κουτέσα και Ελίασον.

Αναλυτικά, οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Τσάκλα, Παντελάκης, Κοβάσεβιτς, Πέρες, Ατανάσοφ, Μούργος, Σαγκάλ, Τούπτα, Πασάς.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Ελίασον, Κουτέσα, Κοϊτά, Γιόβιτς.