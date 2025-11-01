Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, για το ματς με τον Βόλο (01/11, 18:00) και την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Όλα είναι έτοιμα για τη δεύτερη αναμέτρηση του Ράφα Μπενίτεθ στη Stoiximan Super League.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει το 2/2, στα πρώτα του ματς στον Παναθηναϊκό. Η νέα του «αποστολή» είναι στην έδρα του Βόλου (01/11, 18:00), για την 9η «στροφή» της διοργάνωσης.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων, με τον Ράφα Μπενίτεθ να… αλλάζει ελάχιστα, σε σχέση με το ματς με τον Asteras AKTOR (26/11, 2-0).

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι. Δεξιά και αριστερά στην άμυνα οι Γιάννης Κώτσιρας και Γιώργος Κυριακόπουλος.

Στα στόπερ θα είναι οι Ίνγκι Ίνγκασον και Αχμέντ Τουμπά. Στα χαφ θα παίξουν οι Πέδρο Τσιριβέγια και Άνταμ Τσέριν, ενώ πίσω από τον προωθημένο, Κάρολ Σφιντέρσκι θα είναι οι Τετέ, Ανάς Ζαρουρί και Φίλιπ Τζούρισιτς.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Τουμπά, Ίνγκασον, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τετέ, Τζούρισιτς, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο θα είναι οι: Λαφόντ, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Σιώπης, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Μπρέγκου, Νίκας, Γερεμέγεφ, Πάντοβιτς

Την ίδια ώρα, γνωστή έγινε και η ενδεκάδα του Βόλου. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο θα ξεκινήσει με τους: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Κόμπα, Μύγας, Λάμπρου, Τζόκα, Χουάνπι και Χάμουλιτς.

Στον πάγκο θα είναι οι: Γραμματικάκης, Κύρκος, Τριανταφύλλου, Γρόσδης, Μπουζούκης, Ασεχνούν, Μακνί, Πίντσι, Τασιούρας, Βαϊνόπουλος και Λαγωνίδης.