Ένα μεγάλο σερί έλαβε τέλος στις αναμετρήσεις ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ΑΕΚ, ανεξαρτήτως έδρας.

Ο Ατρόμητος έβαλε «στοπ» στην ΑΕΚ στο Περιστέρι (15/03, 2-2), με αποτέλεσμα να προκύψει και πάλι τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή της Stoiximan Super League!

Μία στροφή πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας, μαζί με την «Ένωση» στους 57 βαθμούς βρίσκεται τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο και ο Ολυμπιακός.

Πάντως, το αξιοσημείωτο είναι πως αυτή αποτέλεσε την πρώτη ισοπαλία μεταξύ των δύο ομάδων, ανεξαρτήτως έδρας, μετά από οκτώ ολόκληρα χρόνια!

Ατρόμητος και ΑΕΚ, στις τελευταίες 17 συναντήσεις τους σε όλες τις διοργανώσεις, έβλεπαν πάντοτε την ζυγαριά να… γέρνει προς μία πλευρά.

Συγκεκριμένα, οι «κιτρινόμαυροι» μετρούσαν 15 νίκες, έναντι μόλις δύο των Περιστεριωτών. Μάλιστα, η ΑΕΚ είχε δέκα σερί νικηφόρα αποτελέσματα, μέχρι να έρθει η ισοπαλία το βράδυ της Κυριακής (15/03).

Ο Μήτογλου άνοιξε το σκορ, στην αναμέτρηση για την 25η αγωνιστική, «πληγώνοντας» την πρώην ομάδα του, όμως ο Λούκα Γιόβιτς είχε απάντηση και με δύο γκολ έφερε το ματς «τούμπα».

Παρ’ όλα αυτά, την τελευταία λέξη «είπε» ο Μουτουσαμί, που έγραψε το τελικό 2-2 και «έσπασε» ένα σερί οκτώ ετών, χωρίς κάποια ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Για να εντοπίσουμε την τελευταία φορά, που οι δύο ομάδες έμειναν στην απόλυτη ισορροπία, θα πρέπει να επιστρέψουμε στον Φεβρουάριο του 2018.

Τότε, Ατρόμητος και ΑΕΚ είχαν μείνει στο 1-1, με τους Αραούχο και Ουάρντα να διαμορφώνουν το τελικό σκορ.