Ο ΠΑΟΚ ήρθε αντιμέτωπος με έναν σοβαρό «πονοκέφαλο», καθώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τέθηκε νοκ-άουτ από τα επερχόμενα ντέρμπι.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ στα παιχνίδια που ακολουθούν!

Ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από το ματς κόντρα στον Πανσερραϊκό (01/02, 4-1), λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους.

Έπειτα από τη μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε, έγινε γνωστό πως δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του, ούτε στο ντέρμπι του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκού (04/02, 20:30), αλλά ούτε και σε εκείνο με τον Άρη για την Stoiximan Super League (08/02, 19:30).

Τα παιχνίδια του Φεβρουαρίου. pic.twitter.com/9kIoS32tXL — PAOK FC (@PAOK_FC) February 3, 2026

Όπως αναφέρεται, το διάστημα της απουσίας του ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό, ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμάται κάθε μέρα από το ιατρικό επιτελείο του συλλόγου.

Προς το παρόν, ο Κωνσταντέλιας παραμένει αμφίβολος τόσο για τον επαναληπτικό με το «τριφύλλι» στην Τούμπα, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου, όσο και για το ντέρμπι «Δικεφάλων» με την ΑΕΚ.