Ο Παναθηναϊκός παρατάσσεται με κάποιες αλλαγές, κόντρα στον Παναιτωλικό, συγκριτικά με το ματς απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Χρήστος Κόντης έχει προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα των «πράσινων», για το ματς απέναντι στην ομάδα της Αιτωλοακαρνανίας, συγκριτικά με την προηγούμενη αναμέτρηση εναντίον της Γιούνγκ Μπόις.

Έτσι, στη βασική σύνθεση του «τριφυλλιού» παρατηρούνται και ορισμένες επιστροφές.

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με 4-3-3, έχοντας τον Λαφόν κάτω από την εστία.

Στην άμυνα θα παραταχθεί με τους Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Κυριακόπουλο, ενώ στη μεσαία γραμμή θα βρεθούν οι Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας.

Στα «φτερά» της επίθεσης θα παίξουν οι Τετέ και Τζούριτσιτς, με τον Σφιντέρσκι να ηγείται της επίθεσης.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Τετέ, Σφιντέρσκι, Τζούριτσιτς