Η Μοντερέι εμφανίζεται έτοιμη να καλύψει τα «θέλω» της ΑΕΚ και του Αντονί Μαρσιάλ, αλλά ο χρόνος πιέζει πολύ για την ολοκλήρωση του deal.

Από το πρωί της Πέμπτης (11/09), ο Αντονί Μαρσιάλ βρίσκεται στο επίκεντρο, μιας και η ΑΕΚ φέρεται να συζητά με αρκετές ομάδες από το Μεξικό, για την παραχώρησή του.

Η Μοντερέι φαίνεται πως κερδίζει την «κούρσα» και πλέον, οι εξελίξεις αναμένεται να «τρέξουν» εντός της ημέρας, για να προλάβουν οι δύο ομάδες τις προθεσμίες.

Συγκεκριμένα, η Μοντερέι έχει περιθώριο κάποιων ωρών, αφού στις 12/09 οι μεταγραφές «κλείνουν» και μετά το πέρας της διορίας, δεν θα μπορεί να τον δηλώσει στο εγχώριο πρωτάθλημα.

🚨No está fácil, pero Pumas negocia por Anthony Martial y Chicho Arango. Los detalles, en mi canal. ⬇️https://t.co/3bwDFqPe5s pic.twitter.com/gddGAWJFPY — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 11, 2025

Το ρεπορτάζ του Σέσαρ Λουίς Μέρλο, λοιπόν, δικαιώνεται ως έναν βαθμό, μόνο που αντί της Πούμας, το μέλλον του Μαρσιάλ ίσως βρίσκεται στη Μοντερέι, πλάι στον Σέρχιο Ράμος.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του enwsi.gr, ο Γάλλος επιθετικός της ΑΕΚ μοιάζει θετικός να μεταβεί στο Μεξικό και στους «Ραγιάδος», οι οποίοι από την πλευρά τους, δείχνουν έτοιμοι να καλύψουν το μεγάλο συμβόλαιό του, δίχως «περικοπές».

Σημειώνεται πως ο Αντονί Μαρσιάλ λαμβάνει από την ΑΕΚ 3.500.000 ευρώ ετησίως, ενώ το συμβόλαιό του έχει διάρκεια έως το 2027.