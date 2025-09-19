Η Ηλιούπολη ανακοίνωσε μία νέα μεταγραφική προσθήκη, καθώς απέκτησε ποδοσφαιριστή, που έχει φορέσει τη φανέλα του Άγιαξ και της Ουτρέχτης.

Με ποδοσφαιριστή που αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του Άγιαξ ενισχύθηκε η Ηλιούπολη!

Η ομάδα της Super League 2 προχώρησε στην απόκτηση του 26χρονου κεντρικού αμυντικού, Ρούμπεν Χόγκενχουτ, ο οποίος «μεγάλωσε» στα τμήματα υποδομών του «Αίαντα», ενώ βρέθηκε και στη Β ομάδα της Ουτρέχτης.

Την περασμένη σεζόν, ο Ολλανδός αγωνίστηκε στην Κύπρο, με τη φανέλα της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει εμπειρία και από το πολωνικό πρωτάθλημα, αγωνιζόμενος με τη Μιέτζ Λέγκνιτσα και τη Ρεσόβια.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει η ανακοίνωση από την Ηλιούπολη:

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ruben Hoogenhout!

Ο σκληροτράχηλος 26χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα του από την ακαδημία της Abcoude Jgd, ενώ έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, με τις φανέλες του Ajax, Utrecht και στην πολωνική Miedz Legnica. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Ένωση Νέων Παραλιμνίου στην Κύπρο, με την οποία αγωνίστηκε την περσινή σεζόν.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ηλιούπολης και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες».