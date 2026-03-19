Τέλος στις 17 αγωνιστικές του Socca Premier League. Απομένει μόλις μία για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης.

Με τη Socca Premier League να έχει φτάσει πλέον στις 17 αγωνιστικές και να απομένει μόνο μία πριν ολοκληρωθεί η πρώτη φάση και ακολουθήσουν τα Final Crossovers, όπου θα συναντηθούν οι ομάδες των δύο πόλεων, η κορυφή της βαθμολογίας βρίσκεται στα χέρια ομάδων από τη Θεσσαλονίκη. Οι W Rizz, Αλκοολικός Αστέρας και Cometas καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις, ενώ οι αθηναϊκές San Antonio και Magufana παραμένουν κοντά στη διεκδίκηση, χωρίς να αφήνουν μεγάλα περιθώρια διαφοράς.

Η αναμέτρηση που τράβηξε περισσότερο τα βλέμματα ήταν το Galatsicos – Apache, ένα παιχνίδι με έντονο ρυθμό και συνεχείς ανατροπές. Οι Apache μπήκαν δυνατά και πήραν σημαντικό προβάδισμα 4-1 στο πρώτο μέρος, δείχνοντας να έχουν τον έλεγχο. Παρ’ όλα αυτά, οι Galatsicos αντέδρασαν δυναμικά, με τον Μιχάλη Μπατζέλη να πετυχαίνει τέσσερα γκολ. Το τελευταίο σημειώθηκε κυριολεκτικά στην εκπνοή του αγώνα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-4 και χαρίζοντας στην ομάδα του έναν πολύτιμο βαθμό.

Οι τέσσερις από τις πέντε ομάδες της κορυφής συνέχισαν με νίκες, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική τους κατάσταση. San Antonio, W Rizz και Magufana πήραν σχετικά άνετα τα τρίποντα και διατήρησαν την καλή τους εικόνα τους ενόψει της τελικής ευθείας.

Πιο δύσκολο έργο είχαν οι Cometas, οι οποίοι λύγισαν την αντίσταση της Smixiside στα τελευταία λεπτά. Με δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο, πανηγύρισαν την έβδομη συνεχόμενη νίκη τους και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο μεγάλο ντέρμπι με τη W Rizz.

Αντίθετα, ο Αλκοολικός Αστέρας ήταν η μοναδική ομάδα της πρώτης πεντάδας που δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Η ισοπαλία απέναντι στην έβδομη και πάντα αξιόμαχη Zigolo του κόστισε την παραμονή στην κορυφή για ακόμη μία αγωνιστική.

Στα χαμηλότερα στρώματα της βαθμολογίας, οι Βουρλισμένοι πήραν σημαντική νίκη που τους έβγαλε από τη ζώνη του υποβιβασμού. Εντυπωσιακοί ήταν και οι Los Fiorentinos, οι οποίοι κέρδισαν με 8-2 τους Unlucky Strikers, σε ένα αποτέλεσμα που τους δίνει βαθμολογική ανάσα.

Τέλος, Brodios και Bandoleros πήραν επίσης σημαντικά τρίποντα, παραμένοντας εντός της πρώτης 12άδας που οδηγεί στα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ενώ οι Brodios πήραν και δεύτερη νίκη στο εξ’ αναβολής παιχνίδι με την KAEI FC.

Η τελευταία αγωνιστική αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς όλα παραμένουν ανοιχτά τόσο στην κορυφή όσο και στις θέσεις που οδηγούν σε Ευρώπη και σωτηρία. Το ντέρμπι W Rizz – Cometas δεσπόζει στο πρόγραμμα και ενδέχεται να κρίνει πολλά για την τελική κατάταξη πριν τα Crossovers.