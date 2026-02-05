Η Socca Premier League συνεχίζει να αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Μετά από 11 αγωνιστικές, οι έξι πρώτες ομάδες παραμένουν σε απόσταση αναπνοής, καθώς η διαφορά τους δεν ξεπερνά τις δύο νίκες, δημιουργώντας συνεχή αγωνιστική ένταση και αμφίρροπα ντέρμπι.

Η 11η αγωνιστική έφερε δυνατές εκπλήξεις, με τους Brodios και τους Bandoleros να ξεχωρίζουν. Οι Brodios επανέφεραν την ομάδα που όλοι περίμεναν από την αρχή της σεζόν, σημειώνοντας άνετη νίκη απέναντι στους πρωτοπόρους και στέλνοντας μήνυμα ότι φέτος κανείς δεν είναι αδιαφιλονίκητο φαβορί. Παράλληλα, οι Bandoleros πέτυχαν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους κόντρα σε ομάδα της πρώτης εξάδας, μετά τη νίκη επί της Magufana, αποδεικνύοντας ότι βρίσκονται στην καλύτερη φόρμα τους.

Η San Antonio γνώρισε την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα, αλλά η απώλεια βαθμών δεν την επηρέασε σημαντικά, καθώς και η Klika x Favela δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία.

Χωρίς απρόοπτα προχώρησαν οι Wrizz (με δύο αγώνες λιγότερους και μεγάλη πιθανότητα να βρεθούν μόνοι πρώτοι αν τους κερδίσουν), ο Αλκοολικός Αστέρας και η Magufana, που εκμεταλλεύτηκαν τις ήττες των αντιπάλων τους και ανέβασαν ακόμα πιο ψηλά το ενδιαφέρον για την κορυφή. Η Magufana μάλιστα πέτυχε εμφατική νίκη, με τον Νίκο Καραμαλίγκα να επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια μετά τον τραυματισμό του.

Η αγωνιστική ξεκίνησε με ένα πραγματικό θέαμα: Betis SKG και Smixiside πρόσφεραν συνολικά δέκα γκολ και τελείωσαν στο 5-5, μοιράζοντας από έναν βαθμό.

Οι Zigolo σημείωσαν μία από τις πιο άνετες νίκες της αγωνιστικής, επικρατώντας 5-1 των Los Fiorentinos, φτάνοντας σε ισοβαθμία με τους Bandoleros και δείχνοντας ότι βρίσκονται πολύ κοντά στην πρώτη εξάδα.

Τέλος, οι Apache, ΠΑΣ Νάξου και Cometas, παρά τις δυσκολίες τους, κατάφεραν να πάρουν από τρεις πολύτιμους βαθμούς, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες τους για το υπόλοιπο της σεζόν και κρατώντας την κορυφή ανοιχτή για όλους.