Η επιστροφή στη δράση μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων έφερε αλλαγές κυρίως στη μεσαία ζώνη της βαθμολογίας της κορυφαίας κατηγορίας της χώρας στο μίνι ποδόσφαιρο και στη μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Στα ντέρμπι της αγωνιστικής, οι Cometas πήραν τη νίκη στη Θεσσαλονίκη με «χρυσό» γκολ του Μπικιάρη απέναντι στην εξαιρετική Smixiside η οποία διανύει μια εξαιρετική σεζόν, ενώ στην Αθήνα το Klika X Favelas – Kaiei SC εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τους Klika X Favelas να σκοράρουν δύο φορές στις καθυστερήσεις και να φεύγουν με τους τρεις βαθμούς σε έναν αγώνα με πολλή ένταση. Αξιοσημείωτη η άνοδος της απόδοσης της Kaiei SC που δείχνει ότι με τις μεταγραφικές προσθήκες που θα ενεργοποιηθούν στο 2ο γύρο θέλει να διεκδικήσει με αξιώσεις να πλασαριστεί στα Ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Στα υπόλοιπα ματς, οι Unlucky Strikers επικράτησαν των Los Fiorentinos σε παιχνίδι με 16 γκολ συνολικά και πήραν βαθιά ανάσα στη μάχη της παραμονής, όπως και οι Zigolo που νίκησαν τον Αλκοολικό Αστέρα με 6-3 στο δεύτερο μεγαλύτερο ντέρμπι της αγωνιστικής βάσει προγνωστικών.

Η έκπληξη της αγωνιστικής ήρθε από τη Red Bull Άλιμος, που πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στην Socca Premier League απέναντι στους πάντα δυνατούς Galatsicos, ενώ η όγδοη αγωνιστική βρήκε με νίκη την ΠΑΣ Νάξου επί των Bandoleros, αποτέλεσμα που ανέβασε πλέον τους νησιώτες στη 10η θέση.

Στην κορυφή δεν άλλαξε κάτι, με San Antonio και Magufana να συνεχίζουν με νίκες απέναντι σε Apache και Brodios αντίστοιχα, πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση που θα κλείσει τον πρώτο γύρο. Η εντυπωσιακή WRizz συνεχίζει με το απόλυτο των νικών, όμως εκκρεμούν δύο εξ’ αναβολής αγωνιστικές υποχρεώσεις που αν καταφέρει να τις μετουσιώσει σε 6 βαθμούς θα φιγουράρει μόνη πρώτη στην κορυφή.