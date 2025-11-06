Οι ομάδες της κορυφαίας κατηγορίας SOCCA (μίνι ποδοσφαίρου) στην χώρα επέστρεψαν δυναμικά μετά την πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω διεθνών υποχρεώσεων.

Οι ομάδες της κορυφαίας κατηγορίας SOCCA (μινι ποδοσφαίρου) στην χώρα επέστρεψαν δυναμικά μετά την πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω διεθνών υποχρεώσεων, προσφέροντάς μας μια αγωνιστική γεμάτη ένταση, όμορφο ποδόσφαιρο και μεγάλα ντέρμπι τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.

Στο ματς κορυφής της αγωνιστικής, οι «Πευκιώτες» Magufana δεν κατάφεραν να περιορίσουν τα νεανικά αστέρια της Κλίκα Χ Φαβέλας. Οι «Βραζιλιάνοι» συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία, κάνοντας το 4 στα 4 και διατηρώντας την πρωτιά στη βαθμολογία.

Το χρονικά πρώτο παιχνίδι της επιστροφής έδειξε πως ο Αλκοολικός Αστέρας γύρισε φορμαρισμένος από το TUI Socca Champions League, επικρατώντας εύκολα των Βουρλισμένων. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Los Fiorentinos, που μπήκε δυνατά μετά τη διακοπή και έφτασε τους εννιά βαθμούς, δείχνοντας πολύ έτοιμη για την συνέχεια.

Η πρώτη μέρα της 4ης αγωνιστικής πρόσφερε δύο συγκλονιστικές ισοπαλίες. Το ματς ανάμεσα σε Apache και Galatsicos ήταν από τα πιο θεαματικά της σεζόν μέχρι στιγμής, ενώ στο Zigolo – Zivania Hotspurs, ένα γκολ στο φινάλε από τους «πετεινούς» χάρισε έναν βαθμό σε κάθε πλευρά.

Οι Brodios και Bandoleros πέρασαν με χαρακτηριστική άνεση από Πας Νάξου και Red Bull Alimos, αντίστοιχα. Αντίθετα, οι Cometas, San Antonio και W Rizz δυσκολεύτηκαν, όμως τελικά πήραν τους πολύτιμους τρεις βαθμούς, παραμένοντας έτσι στην κορυφή της βαθμολογίας.