Το Football Meets Data μετά τα πρώτα ματς των ελληνικών ομάδων, «πρόβλεψε» τις πιθανότητες πρόκρισης για Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Έλαβε «τέλος» ακόμα μία ευρωπαϊκή εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έπαιξαν τα πρώτα τους παιχνίδια απέναντι σε Σαχτάρ Ντόνετσκ, Άρη Λεμεσού και Βόλφσμπεργκερ αντίστοιχα.

Όλα τα κλαμπ της πατρίδας μας, άφησαν «ανοιχτούς» λογαριασμούς εν όψει των ρεβάνς, αφού «κόλλησαν» στις ισοπαλίες.

Όπως πάντα το Football Meets Data έκανε τις «προβλέψεις» του, σχετικά με τις ομάδες που θα είναι στην επόμενη φάση. Μάλιστα, υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα όσα «είπε» πριν λίγες ημέρες.

Ποιες οι πιθανότητες πρόκρισης για Παναθηναϊκό, ΑΕΚ & ΠΑΟΚ

Θα ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, που παρά το «εκρηκτικό» της ξεκίνημα δέχτηκε δύο γρήγορα γκολ και έμεινε στην ισοπαλία.

Πριν από λίγες ημέρες οι πιθανότητες πρόκρισης της στα Play Offs του Conference League ήταν 58%. Πλέον, τα πάντα θα κριθούν στην OPAP Arena. Γεγονός, που αύξησε τις πιθανότητες της «Ένωσης» κατά 5%!

Πάμε στον ΠΑΟΚ που έμειναν στη «λευκή» ισοπαλία με τη Βόλφσμπεργκερ (07/08, 0-0) στην Τούμπα. Πριν από λίγες ώρες ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε το «πάνω» χέρι, σύμφωνα με το Football Meets Data.

Ωστόσο, όλα άλλαξαν και οι Θεσσαλονικείς «έπεσαν» από το 57% στο 49%, με τη γνωστή ιστοσελίδα να δίνει προβάδισμα στους Αυστριακούς.

Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα, που συγκεντρώνει τις λιγότερες πιθανότητες πρόκρισης.

Το 0-0 με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (08/08) άφησε μία «πικρή» γεύση στους «πράσινους». Είχαν πάρα πολλές ευκαιρίες για να σκοράρουν, αλλά δεν τα κατάφεραν και τώρα η πρόκριση θα «παιχτεί» στην Πολωνία.

Μετά την αναμέτρηση με τους Ουκρανούς οι πιθανότητες πρόκρισης του «τριφυλλιού» μειώθηκαν από το 45% στο 39%.

Παρ’ όλα αυτά, έχουμε δει πολλές φορές πως στο ποδόσφαιρο, όλα αυτά μπορούν να ανατραπούν ανά πάσα στιγμή.

Υπενθυμίζουμε, πως σε περίπτωση αποκλεισμού για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ το ευρωπαϊκό «ταξίδι» συνεχίζεται στα Play Offs του Conference League.

Το ίδιο δεν ισχύει για την ΑΕΚ, που οποιοδήποτε λάθος θα την αφήσει εκτός Ευρώπης.

Δείτε στην παρακάτω δημοσίευση τις πιθανότητες πρόκρισης Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ:

Δείτε στην παρακάτω δημοσίευση τις πιθανότητες πρόκρισης της ΑΕΚ:

