Δείτε τις ώρες και το κανάλι μετάδοσης των κληρώσεων Παναθηναϊκού και ΑΕΚ για τη φάση των «16» σε Europa και Conference League αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τον στόχο του στην Τσεχία, καθώς μετά το 2-2 στο ΟΑΚΑ και το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση, εξασφάλισε την πρόκριση στους «16», επικρατώντας της Βικτόρια Πλζεν στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3.

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν στο Europa League ως η μοναδική ελληνική ομάδα που παραμένει στη διοργάνωση, αφού ο ΠΑΟΚ γνώρισε τον αποκλεισμό από τη Θέλτα με συνολικό σκορ 3-1.

Πλέον, θα πληροφορηθούν τον αντίπαλό τους για την επόμενη φάση στην κλήρωση που είναι προγραμματισμένη για τις 14:00 (Cosmote Sport 1), με τις επιλογές να είναι είτε η Ρεάλ Μπέτις είτε η Μίντιλαντ.

Μία ώρα αργότερα, στις 15:00 (επίσης από το Cosmote Sport 1), και η ΑΕΚ — που προκρίθηκε απευθείας στους «16» του Conference League χάρη στην παρουσία της στην πρώτη οκτάδα της League Phase — θα μάθει αν θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε ή την Άλκμααρ, με έπαθλο μια θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.