O Ολυμπιακός Βόλου είναι έτοιμος να πυροδοτήσει μία «βόμβα», καθώς ο πρόεδρός του «φωτογράφισε» την επιστροφή του Χαβιέρ Σαβιόλα στην Ελλάδα.

Επιστρέφει ο Χαβιέρ Σαβιόλα στην Ελλάδα; Κι όμως, αυτό μπορεί σε λίγες ώρες να είναι απλώς μία είδηση!

Ο Αργεντίνος επιθετικός ήρθε στα μέρη μας, πριν από περίπου μία 10ετία, για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Μετά από μία «πλούσια» καριέρα σε Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Σεβίλλη και Μπενφίκα το 2013 πήρε την απόφαση να γίνει «ερυθρόλευκος».

Στον Πειραιά έμεινε για έναν χρόνο, μετρώντας συνολικά 35 ματς με 14 γκολ και τέσσερις ασίστ. Πλέον, βρισκόμαστε στο 2025, με τον Χαβιέρ Σαβιόλα να έχει «κρεμάσει» τα παπούτσια του εδώ και εννέα χρόνια.

Ωστόσο, έχει ξεκινήσει μία νέα… καριέρα. Απ’ το 2016 έχει ασχοληθεί ενεργά με την προπονητική. Μάλιστα, για ένα «φεγγάρι» είχε και ένα πέρασμα στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα.

Κι όμως, μπορεί να τον δούμε ξανά στα μέρη μας! Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βόλου, πριν από μερικές ώρες, έριξε «βόμβα» στο Facebook.

Συγκεκριμένα, ο Σάκης Τζήμα ανέβασε μία δημοσίευση, που «φωτογράφιζε» τον βετεράνο ποδοσφαιριστή! Την ίδια ώρα, έγραφε: «Κουίζ για δύσκολους λύτες…έρχεται…»

Επομένως, πολύ πιθανό τις επόμενες ώρες να έχουμε τις οριστικές εξελίξεις, μιας και όλα δείχνουν πως ο Χαβιέρ Σαβιόλα γυρνάει στην Ελλάδα!

Δείτε παρακάτω τη δημοσίευση του Σάκη Τζήμα: