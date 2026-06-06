Χρήστος Σωτηρακόπουλος και Φάνης Τσοκανάς συνέγραψαν ένα βιβλίο γεμάτο με διηγήσεις, που πηγάζουν από 45 αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μαραντόνα, Κρόιφ, Ζιντάν, Μέσι και πολλοί ακόμα πρωταγωνιστές εξηγούν μέσα από το «Μουντιάλ – Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο» πώς κέρδισαν, έχασαν ή απλώς βίωσαν το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όταν ξεκινούσε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1930, ποιος μπορούσε να φανταστεί πως περίπου έναν αιώνα αργότερα θα είχε εξελιχθεί στο απόλυτο ποδοσφαιρικό «ραντεβού» και πως η ιδέα εκείνη θα έχει χαρίσει τόσες συγκινήσεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη; Κάποιοι διάβασαν γι’ αυτές, άλλοι τις είδαν στην τηλεόραση, οι πιο τυχεροί τις έζησαν ως θεατές στις εξέδρες. Οι πραγματικά ευλογημένοι «έγραψαν» τις σελίδες στο βιβλίο της ιστορίας της διοργάνωσης, ως πρωταγωνιστές.

Το βιβλίο «Μουντιάλ – Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο» και οι συγγραφείς του, Χρήστος Σωτηρακόπουλος και Φάνης Τσοκανάς, στόχευσαν σε αυτή την τελευταία κατηγορία, αφήνοντας πολλούς από αυτούς που «σήκωσαν» το εμβληματικό τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου να ανοίξουν το κουτί των αναμνήσεών τους, παράλληλα µε όσους αποπειράθηκαν να το αγγίξουν, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Συνολικά, 45 άνθρωποι μοιράστηκαν τις ιστορίες τους πίσω από το τρόπαιο. Από τον Γιόχαν Κρόιφ και τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, έως τον Ζινεντίν Ζιντάν, τον Λιονέλ Μέσι και τα θρυλικά τρία «Ρ» της Βραζιλίας του 2002.

«Τι είναι τα Μουντιάλ; Ανά τετραετία πολλοί άνθρωποι βλέπουν και διαπιστώνουν τις αλλαγές στη ζωή τους, μέσα από ένα πρίσμα που εμείς έχουμε συνηθίσει να το λέμε Μουντιάλ ή ποδόσφαιρο» ανέφερε ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, κατά την παρουσίαση του βιβλίου, συμπληρώνοντας: «Είναι μία ευκαιρία, να μαζευτούν ξανά φίλοι και παρέες, να συναντηθούν άνθρωποι και να θυμηθούν ίσως το καλύτερο κομμάτι πιθανόν όλων μας, την παιδική μας ηλικία».

Από τη δική του πλευρά, ο Φάνης Τσοκανάς ανέφερε: «Αυτές οι στιγμές μαγείας, από παίκτες που γίνονται τεράστιοι στα μάτια μας όσο είμαστε παιδιά, είναι ό,τι πιο κοντινό μπορώ να δώσω ως ορισμό, γι’ αυτό που ονομάζουμε Μουντιάλ. Ελπίζω όσοι πάρουν αυτό το βιβλίο στα χέρια τους, διαβάζοντάς το να κάνουν το ίδιο ταξίδι που κάναμε κι εμείς, προς την παιδική μας ηλικία και τις αναμνήσεις μας».

Η παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα «Κυκλάδες» του ξενοδοχείου GrandHyatt Athens, όπου έδωσαν το «παρών» και μίλησαν για αυτήν την προσπάθεια, εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου της δημοσιογραφίας, όπως οι Αλέξης Σπυρόπουλος, Μάριος Μάντζος και Γιώργος Θαναηλάκης, αλλά και του ποδοσφαίρου, όπως ο άλλοτε διεθνής Έλληνας επιθετικός, Γιώργος Σαμαράς.

Όσον αφορά στο βιβλίο, περιλαμβάνει ιστορίες, με καλό ή κακό φινάλε για τους πρωταγωνιστές. Όπως φαίνεται από τη φωτογραφία στο εξώφυλλό του, άλλωστε, πολλά χέρια γύρω από το τρόπαιο προσπαθούν να το αγγίξουν. Κάποια το κατάφεραν. Κάποια άλλα, όχι. Όλοι οι πρωταγωνιστές, όμως, όπως κι αν έζησαν το Μουντιάλ και σε όποια φάση της ζωής τους, είτε ως παιδιά, είτε ως έφηβοι ή ενήλικες, ένιωσαν τη μαγεία του.

Το βιβλίο «Μουντιάλ – Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος», σε 245 έγχρωμες σελίδες. Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι του Dusan Vranic και του Associated Press (AP), με την καθοδήγηση και τη βοήθεια του φωτογράφου Θανάση Σταυράκη.

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