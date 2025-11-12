Το Elite Neon Cup 2025 ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (02/11), με τους δύο μεγάλους τελικούς. Τσέλσι και Γιουβέντους «σήκωσαν» τα τρόπαια στις ηλικίες U12 και U10, αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την 3η θέση και ο Παναθηναϊκός την 4η, στην κατηγορία κάτω των 12 ετών.

Η αυλαία στο Elite Neon Cup 2025 «έπεσε» με δύο ματς… elite επιπέδου! Η Τσέλσι στην κατηγορία των U12 και η Γιουβέντους σε αυτήν των U10, αναδείχθηκαν νικήτριες, σε δύο τελικούς γεμάτους συγκινήσεις, απέναντι σε Μπενφίκα (2-1) και Μίλαν (4-3), αντίστοιχα.

Στην κατηγορία των αγοριών κάτω των 12 ετών, ελληνική εκπροσώπηση υπήρξε στον μικρό τελικό! Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό και κατέλαβε την 3η θέση στο τουρνουά. Μάλιστα, για να φτάσει έως εκεί, απέκλεισε στους «8» την Παρί Σεν Ζερμέν, στα πέναλτι.

Έως τα προημιτελικά έφτασε και η ΑΕΚ, που αποκλείστηκε από την Τσέλσι, μετέπειτα νικήτρια στη συγκεκριμένη κατηγορία. Οι Λονδρέζοι «σταμάτησαν» και την πορεία του Παναθηναϊκού, στα ημιτελικά. Στα αξιοσημείωτα, ο ΟΦΗ Academy Athens κατέγραψε σπουδαία νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης στην κατηγορία των αγοριών κάτω των 10 ετών, φτάνοντας έως τα προημιτελικά.

Πλήθος σημαντικών προσωπικοτήτων του ποδοσφαίρου έδωσε το «παρών», μεταξύ των οποίων και ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Φίλιπ Τζούρισιτς.

«Εντυπωσιάστηκα από την οργάνωση, το επίπεδο του τουρνουά και το ταλέντο που υπάρχει. Συγχαρητήρια στους υπεύθυνους του Elite Neon Cup. Έχω παίξει σε πολλά τουρνουά ως νέος και δεν νομίζω πως βρέθηκα ποτέ σε ένα τόσο οργανωμένο τουρνουά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την Παρασκευή 31/10 έως και την Κυριακή 02/11, περισσότερα από 2000 παιδιά, από κάθε γωνιά του πλανήτη, απόλαυσαν την εμπειρία του διεθνούς τουρνουά, στο οποίο συμμετείχαν 128 ομάδες συνολικά, από όλο τον κόσμο. Από την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ιταλία, έως τη Σαουδική Αραβία.

Αναπτυξιακές ομάδες σπουδαίων και ιστορικών συλλόγων έδωσαν το «παρών»: Τσέλσι, Τότεναμ, Γιουβέντους, Μίλαν, Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν και Μπενφίκα, είναι μερικές από αυτές, ενώ σε αυτήν τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή, έλαβε μέρος πλήθος ελληνικών συλλόγων, μεταξύ των οποίων, οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης και ΟΦΗ. Το ίδιο έπραξαν και ιστορικές κυπριακές ομάδες, αφού εκπροσωπήθηκαν στη διοργάνωση οι ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση.

Στις τέσσερις εγκαταστάσεις όπου φιλοξενήθηκε το τουρνουά, οι νεαροί αθλητές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το παιχνίδι, σε άριστα γήπεδα, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και μέσα από την ποδοσφαιρική πολυπολιτισμική αλληλεπίδραση, να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες.

Η ομάδα της «Yellowfields» και όλοι οι συντελεστές της διοργάνωσης, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και στάθηκαν αντάξιοι των προσδοκιών, ώστε τόσο οι νεαροί αθλητές, αλλά και όλοι όσοι έδωσαν το «παρών» στο τουρνουά, να έχουν μία «elite» εμπειρία, ακριβώς όπως ορίζει το όνομα της διοργάνωσης.

Πλούσιο υλικό, γεμάτο όμορφα γκολ, ωραία στιγμιότυπα, πολλά χαμόγελα, αλλά και συνεντεύξεις πρωταγωνιστών και παρευρισκομένων, έχουν δημοσιευθεί στα social media του Elite Neon Cup και προφανώς, έπεται συνέχεια!

Μείνετε συντονισμένοι, για να μην χάσετε τίποτα από το συγκεκριμένο και τα επόμενα μεγάλα «ραντεβού» που έρχονται.

