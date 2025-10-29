Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ματς με την Ηλιούπολη (29/10, 15:30), με ποιους αποφάσισε να ξεκινήσει την αναμέτρηση ο Μάρκο Νίκολιτς;

H AEK «δοκιμάζεται» στην έδρα της Ηλιούπολης (29/10, 15:30), για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η «Ένωση» θέλει να κάνει το 3/3, ώστε να αποκτήσει ξεκάθαρο προβάδισμα, για να είναι στην πρώτη 4άδα.

Από την άλλη, οι γηπεδούχοι έχοντας δύο ήττες σε ισάριθμα ματς, γνωρίζουν πως το μέλλον του δύσκολα θα είναι και στην επόμενη φάση.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι κάτω από την εστία. Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα είναι οι Χρήστος Κοσίδης και Σταύρος Πήλιος.

Στα στόπερ θα παίξουν οι Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος και Φελίπε Ρέλβας.

Στα χαφ θα είναι ο Μάρκο Γκρούγιτς, με τους Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Πιο επιθετικό ρόλο αναμένεται να έχουν οι Ντέρεκ Κουτέσα και Ζοάο Μάριο, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Φραντζί Πιερό.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Κοσίδης, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Πήλιος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Πιερό.

Στον πάγκο θα είναι οι: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Οντουμπάτζο, Πενράις, Γιόνσον, Κοϊτά, Πινέδα, Καλοσκάμης, Μαρίν, Μάνταλος, Γιόβιτς.