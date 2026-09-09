Ο Χρήστος Φίλης αρπάζει τις ευκαιρίες που του δίνονται από τα… μαλλιά και παρουσιάζει διαρκώς όλο και περισσότερα στοιχεία.

Ο κανονισμός του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σχετικά με την παρουσία δύο Ελλήνων παικτών γεννημένων μετά το 2004, δίνει ευκαιρίες σε νέους ποδοσφαιριστές να αναδεικνύουν το ταλέντο τους. Ο Χρήστος Φίλης «μπήκε» με τον τρόπο αυτό στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού, έχοντας ήδη δείξει αρκετά ενθαρρυντικά στοιχεία.

Ο νεαρός χαφ, που προέρχεται από τις ακαδημίες των «ερυθρόλευκων», αγωνίστηκε και στα δυο παιχνίδια της ομάδας του στη League Phase. Πρώτα απέναντι στην ΑΕΛ και ακολούθως κόντρα στον Βόλο.

Σε αμφότερες τις αναμετρήσεις έδειξε πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή, με πολύ σοβαρές προδιαγραφές να μας απασχολήσει έντονα στο -άμεσο- μέλλον.

Άλλωστε, η αλήθεια είναι πως είχε ξεχωρίσει και κατά τη διάρκεια της θερινής προετοιμασίας, δείχνοντας πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με υψηλή τεχνική κατάρτιση. Αυτό φάνηκε και στο ματς με τον Βόλο (08/09, 3-2), μέσα από ορισμένες πανέμορφες ενέργειες που πραγματοποίησε.

Από εκεί και πέρα, ο Φίλης βγαίνει πρώτος στην μπάλα και μπαίνει αρκετά συχνά με δύναμη σε διεκδικήσεις της μπάλας με τους αντιπάλους του. Δίχως αμφιβολία, είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό για έναν παίκτη που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή.

Ταυτόχρονα, έχει δείξει πως διαθέτει πολύ καλές μεταβιβάσεις, έχοντας τη δυνατότητα να βρει με ακρίβεια τους συμπαίκτες του.

Τα δύο ματς του Κυπέλλου τού έδωσαν τη δυνατότητα να πάρει την ευκαιρία που αναζητούσε με τον Ολυμπιακό και ο Φίλης φαίνεται πως την… άρπαξε από τα μαλλιά.