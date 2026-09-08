Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος, από το ντεμπούτο του Γκουστάβο Πουέρτα και το εξέφρασε στις δηλώσεις του, μετά το Ολυμπιακός – Βόλος (08/09, 3-2).

Ο Ολυμπιακός έκανε τα εύκολα-δύσκολα απέναντι στον Βόλο (08/09, 3-2), αλλά μπόρεσε να πετύχει το 2/2 στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν μέχρι και με 3-0, έπειτα από τα γκολ των Αρμάντο Γκονσάλες και Γκουστάβο Πουέρτα.

Όλα τα φώτα «έπεσαν» πάνω στον Κολομβιανό χαφ, καθώς πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες.

Σε μία εμφάνιση, που «έκλεψε» τις εντυπώσεις, και άφησε και απόλυτο ικανοποιημένο τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε στις δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου στο νέο μεταγραφικού του απόκτημα εκφράζοντας την ευχαρίστησή του, για τα όσα έδωσε στην ομάδα του.

Αναλυτικά, τι είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Αν θα έπρεπε να κρατήσετε κάτι από το σημερινό παιχνίδι θα ήταν η εμφάνιση του Πουέρτα ή κάτι διαφορετικό από το αγωνιστικό κομμάτι;

«Η αλήθεια είναι πως ο Πουέρτα ήταν πολύ καλός σήμερα, ήταν τοποθετημένος σωστά, μας βοήθησε πολύ στο παιχνίδι μας δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες.

Αν πρέπει να βρούμε κάτι αρνητικό στο σημερινό παιχνίδι είναι τα δύο γκολ που δεχθήκαμε προς το τέλος του αγώνα.

Η αλήθεια είναι πως γενικότερα όμως ο Πουέρτα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι».

Είδαμε από τον Ολυμπιακό να αποδίδει το κάθετο παιχνίδι και σήμερα και με την ΑΕΛ. Πόσο εύκολο είναι να το εφαρμόσει γενικότερα στο παιχνίδι του ο Ολυμπιακός;

«Η πρόθεσή μας είναι πάντα να ανοίγουμε τις αντίπαλες άμυνες, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με όποιον αντίπαλο και να παίζουμε.

Η αλήθεια είναι πως το κάθετο ποδόσφαιρο, το κάθετο παιχνίδι, δεν βοηθάει πάντα στο να ανοίγει τις αντίπαλες άμυνες.

Σε ματς που το έχουμε χρησιμοποιήσει δεν βγαίνει πάντα.

Δηλαδή αν προσπαθήσουμε να παίξουμε από τον τερματοφύλακα, παίζοντας κάθετα, πολλές φορές είναι δύσκολο να βρούμε χώρους και πολλές φορές ξεκινώντας από τους αμυντικούς, επίσης δυσκολευόμαστε γιατί εξαρτάται και από την αυτοπεποίθηση που νιώθει ένας παίκτης για να ζητήσει την μπάλα και να παιχτεί το ποδόσφαιρο κάθετα, όπως λέτε.

Επομένως, εξαρτάται από πολλά πράγματα».

Πιστεύετε ότι ο Αρμάντο Γκονσάλες μπορεί να γίνει άξιος αντικαταστάτης του Ελ Κααμπί;

«Ο Γκονσάλες έχει έρθει για να παίξει σε αυτή τη θέση, έχει έρθει για να παίξει στη θέση του επιθετικού, να συναγωνιστεί τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος όπως ήδη γνωρίζουμε θα λείπει για πολύ καιρό.

Τα σημερινά γκολ σίγουρα τον βοηθούν να σταθεροποιηθεί σε αυτή τη θέση, να είναι ανταγωνιστικός, να έχει αυτοπεποίθηση και φυσικά να συνεχίσει να συναγωνίζεται με τους συμπαίκτες του που είναι σε αυτή τη θέση, όπως είναι ο Γιάρεμτσουκ, όπως είναι ο Ζότα και ο Κλέιτον».