Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ «τρέχει» με… 100 στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Φέτος, το έπιασε ακριβώς από εκεί που έμεινε την περασμένη σεζόν!

Ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στον Ηρακλή (17/12, 6-0). Εύκολο, όμως, όπως αποδεικνύεται, είναι και για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να βρίσκει δίχτυα για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Κόντρα στον «Γηραιό», ο Ουκρανός φορ ξεκίνησε βασικός για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ήταν εκείνος που σημείωσε το πέμπτο τέρμα των Πειραιωτών.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο γεγονός μάλλον δεν πρέπει να προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Στη φετινή διοργάνωση, ο Γιάρεμτσουκ αγωνίστηκε σε 3 από τα 4 ματς της League Phase, βρίσκοντας δίχτυα σε 4 περιπτώσεις.

Μάλιστα, σκόραρε σε όλες τις αναμετρήσεις που πάτησε στο χορτάρι, απέναντι σε Βόλο, Ελλάς Σύρου και Ηρακλή.

Κάπως έτσι, έδωσε συνέχεια σε ένα «απόλυτο» σερί, που «τρέχει» ήδη από την περασμένη αγωνιστική περίοδο!

Αρχικά, πέτυχε το πρώτο του γκολ στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, στο πρώτο ματς των προημιτελικών, στο ΟΑΚΑ, απέναντι στον Παναθηναϊκό, πέρυσι.

Έπειτα, βρήκε δίχτυα σε δύο περιπτώσεις, απέναντι στην ΑΕΚ, στον πρώτο ημιτελικό στο Γ. Καραϊσκάκης, όπου είχε και 1 ασίστ. Σαν… κερασάκι, ήρθε το τέρμα που σημείωσε στον τελικό απέναντι στον ΟΦΗ, όταν διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Έπειτα, ο Γιάρεμτσουκ έδωσε την «σκυτάλη» στη φετινή χρονιά, συνεχίζοντας με τον ίδιο αμείωτο ρυθμό. Συνολικά, μετρά 6 παιχνίδια στην εν λόγω διοργάνωση, με σύνολο 8 τερμάτων, έχοντας «πληγώσει» τις αντίπαλες άμυνες σε κάθε περίπτωση!