Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πολύ δύσκολα θα καταφέρει να δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, στη Λεωφόρο.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, εν όψει του πρώτου ημιτελικού με τον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson (04/02, 20:30), που ακούει στο όνομα Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από το ματς κόντρα στον Πανσερραϊκό (01/02, 4-1), λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το διάστημα της απουσίας του, καθώς δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα της μαγνητικής, στην οποία υποβλήθηκε.

Παρ’ όλα αυτά, αναφορικά με τη συμμετοχή του στο ματς με τους «πράσινους», όλα δείχνουν πως ο Κωνσταντέλιας δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο.

Δουλειά πριν την αναχώρηση για Αθήναhttps://t.co/hwmRZPZkDY pic.twitter.com/0utaKKnk4A — PAOK FC (@PAOK_FC) February 3, 2026

Αναλυτικά, η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:

«Η τελευταία προπόνηση όπως συνηθίζεται ήταν αφιερωμένη στην τακτική προσέγγιση του επικείμενου αγώνα, ενώ έγινε ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε σε μαγνητική και το ιατρικό επιτελείο περιμένει τα αποτελέσματά της, ενώ ο Λούκα Ιβανούσετς υποβλήθηκε σε θεραπεία και έκανε πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Το απόγευμα η ομάδα αναχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Αθήνα.».