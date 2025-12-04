Όσα ανέφερε ο Ζώης Καραργύρης, μιλώντας μετά το ΑΕΚ-ΟΦΗ (03/12, 2-0) και το ντεμπούτο του με τη φανέλα της «Ένωσης».

Η ΑΕΚ επικράτησε 2-0 του ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Κύπελλο Ελλάδας, σε ένα ματς όπου ο Ζώης Καραργύρης πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με την ανδρική ομάδα, έχοντας ήδη ξεχωρίσει ως ταλαντούχος φορ της Κ19.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο νεαρός επιθετικός μίλησε για το πώς ένιωσε αγωνιζόμενος στο ΑΕΚ–ΟΦΗ, για τη στήριξη των φίλων της Ένωσης και για τον Μάρκο Νίκολιτς.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ζώης Καραργύρης, μιλώντας στους εκπροσώπους των ΜΜΕ, μετά το ΑΕΚ-ΟΦΗ:

-Πως έζησες το χειροκρότημα από τον κόσμο κατά την είσοδο σου;

«Ήταν μοναδική στιγμή. Δόξα τω Θεώ κατάφερα να το ζήσω. Ήταν ίσως η πιο όμορφη στιγμή της ζωής μου μέχρι τώρα με διαφορά. Ήταν ανατριχιαστικό το χειροκρότημα από τον κόσμο όταν μπήκα στο γήπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το κλαμπ, τον πρόεδρο, τον προπονητή που μου έδωσε αυτήν την ευκαιρία, τους συμπαίκτες μου γιατί από την πρώτη μέρα που ήρθα με αγκάλιασαν και νιώθω μέλος της ομάδας. Εύχομαι να έρθουν ακόμα περισσότερα στη συνέχεια».

-Πόσες φορές χτύπησε το τηλέφωνο σου από την στιγμή που γίνε γνωστό ότι μπαίνεις αποστολή;

«Αρκετές αλλά προσπάθησα να παραμείνω συγκεντρωμένος γιατί περίμενα – μπορεί και να μην ερχόταν – αλλά εγώ ήθελα να είμαι έτοιμος σε περίπτωση που αγωνιζόμουν. Μίλησα πολλές φορές με την οικογένεια μου, πρέπει να μίλησα περίπου με 30 φορές με τον μπαμπά μου και την μαμά μου (γέλια)».

-Το κάνει ξεχωριστό ότι μπήκες στην θέση του Γιόβιτς;

«Αν σκεφτείς την καριέρα που έχει κάνει λες “που βρίσκομαι τώρα;”. Φυσικά είναι μοναδικό και δεν υπάρχουν λόγια… Είναι το ντεμπούτο μου αλλά όταν μπαίνεις στη θέση ενός τέτοιου παίκτη που έχει αυτή την καριέρα έχοντας αγωνιστεί στη Ρεάλ, στην Μίλαν σε τόσες ομάδες και εγώ τώρα κάνω καθημερινά προπόνηση μαζί του, αυτό δεν περιγράφεται. Ο στόχος για το μέλλον; Να συνεχίσουμε την καλή πορεία που κάνουμε με την Κ19… Εύχομαι επίσης να συνεχίσω να βρίσκομαι στις προπονήσεις και μακάρι και στις αποστολές και μακάρι να ξαναπάρω και χρόνο με την πρώτη ομάδα. Να είμαι υγιής, να συνεχίσω τις καλές εμφανίσεις έτσι ώστε και ο προπονητής να μπορεί να με καλέσει και να ανταποκριθώ».

-Ο στόχος για το μέλλον;

«Να συνεχίσουμε την καλή πορεία που κάνουμε με την Κ19… Εύχομαι επίσης να συνεχίσω να βρίσκομαι στις προπονήσεις και μακάρι και στις αποστολές και μακάρι να ξαναπάρω και χρόνο με την πρώτη ομάδα. Να είμαι υγιής, να συνεχίσω τις καλές εμφανίσεις έτσι ώστε και ο προπονητής να μπορεί να με καλέσει και να ανταποκριθώ».