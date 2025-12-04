Το πλήρες πρόγραμμα για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και τις φάσεις που ακολουθούν. Οι ημερομηνίες έως και τον τελικό.

Χωρίς αξιοσημείωτες ανατροπές ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν όλες οι ομάδες της Stoiximan Super League, με τον Λεβαδειακό να παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μετά τα αποτελέσματα της Τετάρτης (3/12), Λεβαδειακός και ΑΕΚ «κλείδωσαν» μια θέση στην πρώτη τετράδα, γεγονός που τους επιτρέπει να αποφύγουν τον ενδιάμεσο γύρο και να προκριθούν απευθείας στα προημιτελικά.

Οι αγώνες νοκ άουτ για τη φάση των «16» θα διεξαχθούν στις 6-7-8 Ιανουαρίου, ενώ οι αναμετρήσεις για τους «8» θα πραγματοποιηθούν στις 13-14-15 Ιανουαρίου. Οι ημιτελικοί θα είναι διπλοί και θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο (2-3-4 και 10-11-12), ενώ ο τελικός, που θα είναι μονός, έχει προγραμματιστεί για τις 25 Απριλίου.

Η βαθμολογία της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson:

1.Λεβαδειακός 12 (10-3)

2.ΑΕΚ 12 (6-1)

3.Άρης 10 (6-2)

4.Ολυμπιακός 9 (12-3)*

5.ΟΦΗ 9 (7-3)

6.Παναθηναϊκός 9 (4-1)*

7.Βόλος 7 (10-7)

8.Ατρόμητος 7 (7-5)

9.Κηφισιά 5 (4-4)

10.Αστέρας AKTOR 4 (7-4)

11.ΠΑΟΚ 4 (6-6)*

12.Παναιτωλικός 3 (5-4)*

13.Ηρακλής 3 (2-3)**

14.Athens Kallithea 3 (3-5)

15.Ελλάς Σύρου 3 (8-13)

16.Μαρκό 1 (3-6)*

17.Καβάλα 1 (2-6)*

18.ΑΕΛ 1 (4-9)

19.Ηλιούπολη 0 (1-10)

20.Αιγάλεω 0 (1-13)

Οι ομάδες με * έχουν παίξει ένα ματς λιγότερο.

Τα κριτήρια σε περίπτωση ισοβαθμίας: