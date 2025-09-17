Το πλάνο του Δημήτρη Κοροπούλη για την αρχική ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Παναθηναϊκός, απέναντι στην Athens Kallithea (17/09, 17:30).

Ο Δημήτρης Κοροπούλης είναι ο άνθρωπος που θα επιλέξει την αρχική ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Παναθηναϊκός και θα τον οδηγήσει στην πρεμιέρα του στο Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στην Athens Kallithea (17/09, 17:30) στη Λεωφόρο.

Όπως είναι λογικό, με το ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό να ακολουθεί, ο επικεφαλής του τεχνικού τιμ, μετά την αποχώρηση του Ρουί Βιτόρια, αναμένεται να δώσει «ανάσες» σε κάποιους παίκτες, άρα και χρόνο συμμετοχής σε άλλους.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος, Σφιντέρσκι, Ρενάτο Σάντσες και Πάλμερ-Μπράουν, ενώ οι Γερεμέγεφ και Πελίστρι ακολούθησαν ειδικό πρόγραμμα λόγω τραυματισμών.

Όσον αφορά στην αρχική ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Athens Kallithea (17/09, 17:30), δεδομένα ο Λαφόν θα είναι κάτω από τα δοκάρια.

Η τετράδα στην άμυνα θα απαρτίζεται από τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Τουμπά και Μλαντένοβιτς, ενώ στα χαφ θα είναι οι Σιώπης, Τσέριν και Ταμπόρδα.

Στα άκρα της επίθεσης οι Ζαρουρί και Τετέ, ενώ στην κορυφή ο Ντέσερς.