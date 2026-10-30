Μία αγωνιστική απέμεινε στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Πώς Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός «κλειδώνουν» την 4άδα;

Η League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας οδεύει προς το φινάλε της. Μονάχα μία αγωνιστική απέμεινε για όλες τις ομάδες, ώστε να μάθουμε τι θα έχουμε στη συνέχεια.

Υπενθυμίζουμε ότι από τις θέσεις 5-12 θα έχουμε τη διαδικασία των Play Offs, ενώ η πρώτη 4άδα «κλειδώνει» τη φάση των προημιτελικών.

Τη δεδομένη στιγμή το «πάνω χέρι» έχουν ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, ώστε να είναι εκεί. Τι χρειάζονται, ώστε να παραμείνουν στην… pole postiton;

Για τους «Δικέφαλους» τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αν κερδίσουν Καλαμάτα και Asteras AKTOR αυτόματα έχουν «κλειδώσει» τη θέση τους.

Σε περίπτωση ισοπαλίας ή ήττας το θέμα θα γίνει πολύ πιο «περίπλοκο», καθώς μπορεί να χρειαστεί να παίξουν στα Play Offs.

Για την ΑΕΚ υπάρχει ακόμα ένας «αστερίσκος». Αν κερδίσει την τελευταία αγωνιστική, και το ίδιο κάνει και ο Ατρόμητος θα είναι στην ισοβαθμία.

Ωστόσο, η «Ένωση» είναι +7 στα γκολ, οπότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να την… προσπεράσει κάποια ομάδα.

Για τους δύο «αιωνίους» η συνθήκη είναι διαφορετική, αφού παίζουν μεταξύ τους. Είναι οι μοναδικές ομάδες, που έχουν κάνει το 3/3, αλλά και πάλι μπορούν να μείνουν εκτός 4άδας.

Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να κερδίσουν Ατρόμητος με σκορ που θα έχει καλύτερο συντελεστή, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Σε αυτό το ενδεχόμενο αν έχουμε κάποιον ηττημένο θα… περιοριστεί στην πέμπτη θέση. Στο σενάριο που έχουμε ισοπαλία, τότε και οι δύο ομάδες θα είναι «κερδισμένες», αφού θα περάσουν στα προημιτελικά, έχοντας από 10 βαθμούς.

Η βαθμολογία του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας:

1. Ολυμπιακός 9 (9-2)

2. Παναθηναϊκός 9 (5-1)

3. ΠΑΟΚ 7 (4-1)

4. ΑΕΚ 6 (11-4)

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5. Ατρόμητος 6 (4-2)

6. Καλαμάτα 5 (5-3)

7. ΟΦΗ 4 (3-1)

8. Αστέρας AKTOR 4 (4-3)

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9. Κηφισιά 4 (4-4)

10. Άρης 4 (3-3)

11. ΑΕΛ 4 (2-5)

12. Νίκη Βόλου 3 (1-4)

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13. Βόλος Elabet 1 (5-8)

14. Μαρκό 1 (2-5)

15. Νέστος Χρυσούπολης 0 (0-7)

16. Πανσερραϊκός 0 (1-10)

Η 5η αγωνιστική:

Άρης – Πανσερραϊκός

Ατρόμητος – Νέστος Χρυσούπολης

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – ΑΕΛ

Νίκη Βόλου – Μαρκό

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΟΦΗ – Βόλος

ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR