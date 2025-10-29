Η ΑΕΚ, έστω και στο φινάλε, κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς κόντρα στην Ηλιούπολη, στην 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έφτασε έτσι στο 3/3, χάρη στο buzzer-beater του Καλοσκάμη.

Ο Σέρβος τεχνικός, μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV, μετά το φινάλε της αναμέτρησης, στάθηκε στους λόγους που δυσκόλεψαν αρκετά την «Ένωση», στην προσπάθειά της να φτάσει στη νίκη.

«Και πάλι μας έλειπαν τα τελειώματα. Αξίζαμε τη νίκη. Παίξαμε μονότερμα και οι παίκτες προσπάθησαν μέχρι τέλους να σκοράρουν. Είχαμε ευκαιρίες, όμως υπάρχει θέμα στα τελειώματα. Προσπαθήσαμε να παίξουμε από το κέντρο και από τα άκρα, όμως δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε. Παίξαμε σε κακό αγωνιστικό χώρο και δεν βοήθησε πολύ το σκοτάδι».

Παράλληλα, στη συνέντευξη Τύπου, ο Νίκολιτς τόνισε:

«Πρέπει να πούμε για τη συμπεριφορά των παικτών και τη συγκέντρωση που επέδειξαν. Ομολογουμένως υπάρχει ένα πρόβλημα με τα τελειώματα. Πώς τελειώνουμε τις φάσεις. Ίσως δεν είχαμε την αποφασιστικότητα που έπρεπε. Σε κάθε περίπτωση πήραμε τη νίκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που ήρθαν και μας στήριξαν. Σημαντικό αυτό για όλους μας. Και για τους παίκτες, να υπάρχει η στήριξη του κόσμου».

Αν τον προβληματίζει ότι η ΑΕΚ έφτασε στο 96’ για να κερδίσει ομάδα όπως η Ηλιούπολη: «Με ανησυχεί, αλλά όπως είδατε παίζαμε σε έναν κακό αγωνιστικό χώρο, που η μπάλα αναπηδούσε. Ο αντίπαλος αμύνθηκε με δέκα παίκτες. Είχαμε έναν φορ διαθέσιμο, τον Πιερό. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Κάποια στιγμή ρώτησα ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου και μου είπε ότι κάναμε περίπου 25 με 30 σέντρες από δεξιά κι αριστερά που δεν ήταν ακριβείς. Υπάρχει και το θέμα με τις τελικές φάσεις. Έχουμε την ποιότητα και πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα με σκληρή δουλειά».

Για την εικόνα της ΑΕΚ και αν θέλει κι άλλο χρόνο: «Δεν με απασχολεί κάτι τέτοιο. Περισσότερο με απασχολούσε την καλοκαιρινή περίοδο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον όμιλο. Ήταν στόχος μας. Αν κερδίσουμε και τη Σάμροκ θα έχουμε έξι βαθμούς, κάτι πολύ θετικό. Στο Κύπελλο έχουμε τρεις νίκες σε τρεις αναμετρήσεις. Στο πρωτάθλημα είμαστε κοντά στις θέσεις. Πριν λίγο καιρό ήμασταν στην πρώτη θέση. Βεβαίως, αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες. Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Ελίασον, Περέιρα, Ζίνι, τον Μουκουντί. Πολλοί παίκτες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το γνωρίζουμε όμως. Δεν θα μεμψιμοιρούμε. Θα το ξεπεράσουμε ως ομάδα ενωμένοι και με πολλή δουλειά. Κάποια στιγμή κοιτούσα κάποια στοιχεία και είδα ότι έξι – επτά παίκτες που ήταν βασικοί το καλοκαίρι είναι τώρα έξω.

Αυτή τη στιγμή πρέπει να επικεντρωθούμε στον Παναιτωλικό. Πολύ καλή ομάδα, με νέο προπονητή. Μετά είναι η Σάμροκ και ο ΟΦΗ. Έπειτα είναι η διακοπή για να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας. Κάνουμε και έναν προγραμματισμό ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου για τις ανάγκες της ανανέωσης της ομάδας. Δε θα το συζητήσουμε τώρα. Περιμένουμε τη μεταγραφική περίοδο. Τώρα είναι η ώρα να είμαστε ενωμένοι. Να είμαστε μετριοπαθείς. Να ξεπερνούμε τις δυσκολίες. Και μία νίκη με 1-0 στην Ηλιούπολη είναι κάτι θετικό και ευχάριστο. Πρέπει να το γιορτάζουμε. Να κάνουμε μικρά βήματα βελτίωσης. Ίσως κάναμε κάποια άλματα και οδήγησε σε μία διαφορετική κατάσταση. Αντίστοιχα και μία αρνητική απόδοση μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση. Δεν είναι αυτό σωστό. Προσπαθώ να το ελέγχω ως προπονητής, να βοηθήσετε κι εσείς τα Μέσα. Δεν πρέπει να είμαστε ούτε σε κατάσταση ευφορίας, ούτε σε κατάσταση κατάθλιψης. Μικρά βήματα βελτίωσης χρειάζονται.

Ίσως ένα μήνα πριν ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση. Κάθε τόσο έχουμε παίκτες που δεν είναι διαθέσιμοι. Είναι σημαντικό κάποιοι σημαντικοί παίκτες να είναι παρόντες. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε το χρόνο προς όφελός μας. Να μείνουμε ενωμένοι και να βελτιωνόμαστε. Απόψε έχουμε μία έξοδο. Το είχα υποσχεθεί στην ομάδα όταν περάσαμε στον όμιλο. Τώρα αφού έχουμε μία ημέρα ρεπό (σ.σ. Πέμπτη) θα τους κεράσω για να εκπληρώσω και την υπόσχεση που τους είχα δώσει».