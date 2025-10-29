Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ απέναντι στην Ηλιούπολη (29/10, 15:30), για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ απέναντι στην Ηλιούπολη, σαφώς και θα έχει αρκετές αλλαγές, συγκριτικά με εκείνη, απέναντι στον Ολυμπιακό ή την Αμπερντίν.

Στην 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να δώσει «ανάσες» σε παίκτες που έχουν πολλά ματς σερί, αλλά και χρόνο συμμετοχής, σε άλλους που έχουν αγωνιστεί λίγο.

Δεδομένα, στην αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ απέναντι στην Ηλιούπολη θα είναι ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Ο «γκολκίπερ του Κυπέλλου», όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται.

Στα άκρα της άμυνας, λογικά θα ξεκινήσουν οι Οντουμπάτζο και Πήλιος, ώστε Ρότα και Πενράις να πάρουν «ανάσες». Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Χρυσόπουλος, ενώ ο παρτενέρ του παραμένει ερωτηματικό.

Στα χαφ, το δίδυμο των Γκρούγιτς και Λιούμπισιτς έχει το προβάδισμα. Στο δεξί άκρο της επίθεσης, αναμένεται να ξεκινήσει ο Καλοσκάμης, ενώ στα αριστερά, ένας εκ των Γκατσίνοβιτς ή Κουτέσα.

Πίσω από τον Πιερό, που θα είναι ο σέντερ φορ, θα ξεκινήσει πιθανότατα ο Ζοάο Μάριο.