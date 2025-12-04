Όλα τα δεδομένα για τις θέσεις 1 έως 12 στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, μετά τα ματς της 4ης αγωνιστικής που παίχτηκαν και πριν από αυτά που απομένουν.

Το γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη στο 90+5′ κράτησε τον ΠΑΟΚ «όρθιο», διαμορφώνοντας το 1-1 (03/12) και μειώνοντας σημαντικά τις ελπίδες του Άρη να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, που δίνει το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Η κατάσταση στην κορυφή απλοποιήθηκε, καθώς Λεβαδειακός και ΑΕΚ—έχοντας το απόλυτο (4/4)—έχουν ήδη εξασφαλίσει δύο από τις τέσσερις θέσεις. Έτσι, οι υπόλοιπες δύο θα κριθούν ανάμεσα σε τρεις ομάδες.

Αν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός επικρατήσουν στην τελευταία αγωνιστική απέναντι σε Ηρακλή και Καβάλα αντίστοιχα, τότε αυτοί θα συμπληρώσουν την πρώτη τετράδα και ο Άρης θα μείνει εκτός.

Αν όμως ένας από τους δύο ηττηθεί, τότε ο Άρης θα καταφέρει να μπει στην τετράδα. Ο Ολυμπιακός, χάρη στο +9 στη διαφορά τερμάτων, εξασφαλίζει την παρουσία του στα προημιτελικά ακόμη και με ισοπαλία απέναντι στον Ηρακλή.

Ο Παναθηναϊκός, όμως, εμπλέκεται σε ένα σενάριο πιο περίπλοκο: σε περίπτωση ισοπαλίας του, θα χρειαστεί ήττα του Ολυμπιακού για να προκριθεί, διότι σε πιθανή ισοβαθμία με τον Άρη υστερεί στη διαφορά τερμάτων (ο Άρης έχει +4, ενώ ο Παναθηναϊκός +3).

Το πρόγραμμα της υπόλοιπης 4ης αγωνιστικής στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson:

17/12, 15:00 Καβάλα – Παναθηναϊκός

17/12, 15:00 Ολυμπιακός – Ηρακλής

17/12, 15:00 ΠΑΟΚ – Μαρκό

Η βαθμολογία στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson:

1.Λεβαδειακός – 12 βαθμοί (10-3) | 4 αγ.

2.ΑΕΚ – 12 βαθμοί (6-1) | 4 αγ.

3.Άρης – 10 βαθμοί (6-2) | 4 αγ.

4.Ολυμπιακός – 9 βαθμοί (12-3) | 3 αγ.

5.ΟΦΗ – 9 βαθμοί (7-3) | 4 αγ.

6.Παναθηναϊκός – 9 βαθμοί (4-1) | 3 αγ.

7.Βόλος – 7 βαθμοί (10-7) | 4 αγ.

8.Ατρόμητος – 7 βαθμοί (7-5) | 4 αγ.

9.Κηφισιά – 5 βαθμοί (4-4) | 4 αγ.

10.Αστέρας Τρίπολης – 4 βαθμοί (7-4) | 4 αγ.

11.ΠΑΟΚ – 4 βαθμοί (6-6) | 3 αγ.

12.Παναιτωλικός – 3 βαθμοί (5-4) | 3 αγ.

13.Ηρακλής – 3 βαθμοί (2-3) | 2 αγ.

14.Athens Kallithea – 3 βαθμοί (3-5) | 4 αγ.

15.Ελλάς Σύρου – 3 βαθμοί (8-13) | 4 αγ.

16.Μαρκό – 1 βαθμός (3-6) | 3 αγ.

17.Καβάλα – 1 βαθμός (2-6) | 3 αγ.

18.ΑΕΛ Novibet – 1 βαθμός (4-9) | 4 αγ.

19.Ηλιούπολη – 0 βαθμοί (1-10) | 4 αγ.

20.Αιγάλεω – 0 βαθμοί (1-13) | 4 αγ.