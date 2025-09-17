Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς για την ΑΕΚ, στο ματς κόντρα στο Αιγάλεω.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να κάνει έντεκα αλλαγές στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ, για τον αγώνα Κυπέλλου κόντρα στο Αιγάλεω, στην 1η αγωνιστική της νέας League Phase.

Ο Ζοάο Μάριο βρίσκεται στον πάγκο, ενώ το αρχικό σχήμα περιλαμβάνει τον Μπρινιόλι στην εστία, με αμυντική 4άδα τους Οντουμπάτζο, Βίντα, Χρυσόπουλο και Πένραϊς.

Στη μεσαία γραμμή αγωνίζονται οι Γκρούγιτς και Λιούμπισιτς, ενώ στις πτέρυγες βρίσκονται οι Καλοσκάμης και Κοϊτά. Στην επίθεση αγωνίζονται οι Ζίνι και Πιερό.

Η ΑΕΚ, εκτός από τον Ζοάο Μάριο, έχει στον πάγκο και τους Μπαλαμώτη, Πήλιο, Γιόνσον, Πινέλα, Ελίασον, Καραργύρη, Κοσίδη, Ρέλβας και Κολιμάτση.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: