Ο ΠΑΟΚ έχει ως στόχο να τελειώσει την «υπόθεση πρόκριση» στην Τούμπα, ενώ ο Παναθηναϊκός να κάνει την ανατροπή και να βρεθεί αυτός στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Μετά το 0-1 (04/02) υπέρ των Θεσσαλονικέων, χάρις το γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο, αλλά το σκορ δεν είναι απαγορευτικό, ώστε ο Παναθηναϊκός να μην έχει ελπίδες.
Όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Τούμπας, όπου σε περίπτωση «ματσαρίσματος» της διαφοράς του πρώτου ματς, ακολουθεί παράταση και πέναλτι, αν χρειαστεί.
Στο αγωνιστικό σκέλος, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κωνσταντέλια, Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ.
Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός βλέπει τους Τουμπά και Ρενάτο Σάντσες να επιστρέφουν.
Οι πιθανές ενδεκάδες στο ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός:
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής – Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον – Μύθου.
Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν – Καλάμπρια, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Κυριακόπουλος – Κοντούρης, Σιώπης – Ταμπόρδα, Αντίνο – Τετέι.