Οι αρχικές ενδεκάδες που αναμένεται να παρατάξουν οι Ραζβάν Λουτσέσκου και Ράφα Μπενίτεθ στο ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (11/02, 20:30).

Ο ΠΑΟΚ έχει ως στόχο να τελειώσει την «υπόθεση πρόκριση» στην Τούμπα, ενώ ο Παναθηναϊκός να κάνει την ανατροπή και να βρεθεί αυτός στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Μετά το 0-1 (04/02) υπέρ των Θεσσαλονικέων, χάρις το γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο, αλλά το σκορ δεν είναι απαγορευτικό, ώστε ο Παναθηναϊκός να μην έχει ελπίδες.

Όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Τούμπας, όπου σε περίπτωση «ματσαρίσματος» της διαφοράς του πρώτου ματς, ακολουθεί παράταση και πέναλτι, αν χρειαστεί.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κωνσταντέλια, Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός βλέπει τους Τουμπά και Ρενάτο Σάντσες να επιστρέφουν.

Οι πιθανές ενδεκάδες στο ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής – Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον – Μύθου.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν – Καλάμπρια, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Κυριακόπουλος – Κοντούρης, Σιώπης – Ταμπόρδα, Αντίνο – Τετέι.