Ο ΠΑΟΚ ρίχνει τις ακαδημίες του στα… βαθιά στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας και αυτό φάνηκε και κόντρα στον Ατρόμητο (16/09, 0-1).

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Suprebet Κυπέλλου Ελλάδας. Ακόμα και αν δυσκολεύτηκε αρκετά στο Περιστέρι μπόρεσε να «σπάσει» την αντίσταση του πολύ μαχητικού, Ατρόμητου (16/09, 0-1).

Ποιος ήταν ο «ήρωας» για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι; Ο Ανέστης Μύθου. Ο νεαρός επιθετικός ήταν ο μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης και έδειξε πως οι ακαδημίες παραμένουν η «σταθερά» του ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένα διοργάνωση.

Έτσι και αλλιώς, τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά από την περασμένη σεζόν, μέχρι και σήμερα.

Η «σταθερά» του ΠΑΟΚ

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφτασε μέχρι και τον τελικό. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής χρονιάς «πρωταγωνιστές» ήταν οι ακαδημίες του κλαμπ.

Από τα συνολικά 18 τέρματα, τα επτά προήλθαν από παίκτες που έχουν περάσει από τα «φυτώρια» του ΠΑΟΚ!

Χωρίς καν να μετράμε τα γκολ που ήρθε, έπειτα από ασίστ, των συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών. Εκτός όλων των άλλων, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη «μαγική» εμφάνιση του Δημήτρη Μοναστηρλή στα Play Offs.

Οι Θεσσαλονικείς έπαιζαν το μέλλον τους στη διοργάνωση απέναντι στον Ατρόμητο στην Τούμπα τον περασμένο Γενάρη. Τελικά, η πρόκριση ήρθε στη διαδικασία των πέναλτι και ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Έλληνας πορτιέρε!

Συνολικός απολογισμός; Επτά γκολ και μία πρόκριση, μέσα σε μία σεζόν και όλα δείχνουν ότι έχουμε και συνέχεια. Με τον Ανέστη Μύθου να δείχνει ξανά πως οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ είναι και η «σταθερά» του στον εν λόγω θεσμό.