Ο Αζεντίν Ουναΐ έχει επιστρέψει… φορτσάτος στην Ελλάδα και ήδη δείχνει πως είναι ένας «διαφορετικός» παίκτης, από αυτόν που θυμόμασταν!

O Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, χάρη στη «μαγεία» του Αζεντίν Ουναΐ.

Απέναντι στην Κηφισιά (16/09, 0-2), οι δύο ομάδες είχαν «κολλήσει» στο… μηδέν, μέχρι που όλα άλλαξαν στο 76ο λεπτό.

Ο Ανδρέας Τεττέη μπήκε στην περιοχή, έπεσε, έπειτα από μαρκάρισμα του Κλεμάν Ζολιμπουά και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα.

Την ευθύνη ανέλαβε ο Αζεντίν Ουναΐ, που ήταν μόλις λίγα λεπτά στον αγνωστικό χώρο και ευστόχησε, ενώ στο φινάλε απέδειξε πως είναι ένας «διαφορετικός» παίκτης, από αυτόν που είχαμε «γνωρίσει».

Ο Ουναΐ ήρθε «αλλαγμένος» στην Ελλάδα

Από την πρώτη του σεζόν στον Παναθηναϊκό είχαμε δει μερικά από τα «πεπραγμένα» του. Η τεχνική του κατάρτιση ήταν αυτή που πάντα «ξεχώρισε» στο στυλ παιχνιδιού του.

Μάλιστα, μόνο λίγες δεν ήταν οι φορές, που με μία στιγμή «μαγείας» μπορούσε να «ξεκλειδώνει» τις αντίπαλες άμυνες, όταν είχε ανάγκη η ομάδα του.

Παρ’ όλα αυτά, δεν είχε και την ίδια ευχέρεια στο σκοράρισμα. Στην πρώτη του θητεία με τα πράσινα είχε μονάχα πέντε τέρματα.

Πόσα γκολ έχει φτάσει τις πρώτες του ημέρες στην επιστροφή του στην Ελλάδα; Ήδη τρία, ενώ κόντρα στην Κηφισιά (16/09, 0-2) πέτυχε «ντοπιέτα»!

Κάτι που δεν είχε στην πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα. Γεγονός, που δείχνει το πόσο «άλλαξε» ο ίδιος ο Αζεντίν Ουναΐ και πόσο μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό και διαφορετικά, σε σχέση με την πρώτη του «επαφή» με τη χώρα μας.