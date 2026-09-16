Ο ΠΑΟΚ «πέρασε» από το Περιστέρι και πήρε την πρώτη του νίκη στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, με τον Αλέσιο Λίσι να «κρατάει» τρία πράγματα απ’ τη νίκη της ομάδας του.

O ΠΑΟΚ πέτυχε την πρώτη του νίκη στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Οι Θεσσαλονικείς «πέρασαν» από το Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο (16/09, 0-1).

«Ήρωάς» τους ήταν ο Ανέστης Μύθου, που σκόραρε και το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης.

Με αυτόν τον τρόπο, ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφτασε τους τέσσερις βαθμούς, ενώ η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ συνεχίζει με τρεις.

Ο Αλέσιο Λίσι στη συνέντευξη Τύπου «ξεχώρισε» τρία διαφορετικά πράγματα απ’ την εμφάνιση της ομάδας του.

Ποια ήταν αυτά; Αρχικά, οι τρεις βαθμοί της νίκης, το «μηδέν» στην άμυνα, αλλά και το πώς παρουσιάστηκαν οι παίκτες που δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής.

Αναλυτικά, τι είπε ο Αλέσιο Λίσι:

Για το αν κρατάει κάτι άλλο εκτός της νίκης:

«Ξέραμε ότι αυτό το γήπεδο είναι δύσκολο για τον ΠΑΟΚ και για όλους. Είχε αρκετό αέρα σήμερα και δεν μας βοήθησε για να παίξουμε με τη μπάλα. Είχαμε πολλά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο. Όμως, ήμασταν ικανοί να διατηρήσουμε το μηδέν παθητικό μέχρι την ανάπαυλα. Στο δεύτερο ημίχρονο διορθώσαμε κάποια πράγματα, ιδίως στο πρώτο κομμάτι του. Δεν υποφέραμε. Είμαι χαρούμενος με τη νίκη, το μηδέν παθητικό και με την εμφάνιση κάποιων παικτών που δεν έχουν παίξει πολύ».

Για το αν βοήθησαν οι αλλαγές του:

«Ήταν για λόγους τακτικής. Κάναμε κάποια πράγματα διαφορετικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο αέρας ήταν το… κλειδί. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν εναντίον μας, κάτι που άλλαξε στην επανάληψη. Διόρθωσα κάποια λάθη και εγώ. Το γήπεδο ήταν πολύ ξηρό και αργό, δεν μας βοήθησε να παίξουμε».

Για τον Μπανζά, τον Μύθου και τις επιλογές στο φορ:

«Είναι πολύ καλός ο ανταγωνισμός. Είμαι πολύ τυχερός που έχω τρεις παίκτες ικανούς στην επίθεση. Πρέπει να παλέψουν για να κερδίσουν τη θέση. Έχουμε πολλούς παίκτες, κάτι που βοηθά τον κόουτς να έχει επιλογές και για την αρχική ενδεκάδα και για τις αλλαγές».

Για τη διαχείριση της διακοπής, αν είναι χρήσιμη:

«Σίγουρα είναι σημαντική, αλλά το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι θα λείπουν αρκετοί παίκτες. Πρέπει να το διαχειριστούμε, να δουλέψουμε σε αρκετά πράγματα. Σίγουρα θα κερδίσουμε πράγματα από αυτή την περίοδο που θα είμαστε όλοι μαζί στις προπονήσεις για να δουλέψουμε τόσο στην τακτική όσο και στη φυσική κατάσταση, καθώς υπάρχουν παιδιά που είναι πίσω στο θέμα αυτό».

Για τον Ατρόμητο:

«Είναι δύσκολη ομάδα ο Ατρόμητος. Σκληρή ομάδα, έχει καλό υλικό. Πολύ καλή τόσο στις μακρινές μπαλιές όσο και με τη μπάλα στα πόδια. Πολύ δυνατή ομάδα και στις στημένες φάσεις. Ίσως δεν ήταν τυχερή στο πρωτάθλημα, αλλά πιστεύω θα αλλάξει αυτό και θα βελτιώσουν την βαθμολογική τους θέση».