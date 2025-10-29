Τι ετοιμάζει ο Ράφα Μπενίτεθ, ως προς την αρχική του ενδεκάδα, στο Ατρόμητος-Παναθηναϊκός (29/10, 19:30) για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ατρόμητος και Παναθηναϊκός τίθενται αντιμέτωποι, για το Κύπελλο Ελλάδας Betssson, στο δεύτερο ματς του Ράφα Μπενίτεθ στην Ελλάδα και στην αρχική ενδεκάδα, που θα επιλέξει ο Ισπανός προπονητής, αναμένονται αλλαγές.

Στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase, οι «πράσινοι» θέλουν να πετύχουν το 2/2, αφού συγκριτικά με τις άλλες ομάδες, έχουν παίξει ένα ματς λιγότερο.

Το μεγάλο ερωτηματικό, ως προς το Ατρόμητος-Παναθηναϊκός, φυσικά, έχει να κάνει με την αρχική ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Ράφα Μπενίτεθ.

Κάτω από τα δοκάρια, αναμένεται να είναι ο Λαφόν. Στο δεξί άκρο της άμυνας θα είναι ο Κώτσιρας, αριστερά ο Μλαντένοβιτς και στο κέντρο της άμυνας οι Γεντβάι και Πάλμερ.

Στα χαφ, ο Σιώπης θα πάρει την θέση του Τσιριβέγια και ο Μπρέγκου, ως ο ένας παίκτης γεννημένος από το 2004 και μετά μέσα στην ενδεκάδα καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα αναμένεται να ξεκινήσει στην θέση «10», όπως είχε πράξει και απέναντι στην Athens Kallithea, ενώ στα άκρα, οι Μαντσίνι και Ζαρουρί.

Κεντρικός επιθετικός θα είναι ο Μίλος Πάντοβιτς.