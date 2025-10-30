Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έχει εξελιχθεί στην «αγαπημένη» διοργάνωση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, με τον Ουκρανό φορ να επιστρέφει και να βρίσκει αμέσως δίχτυα.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έλειψε στην έναρξη της σεζόν από τον Ολυμπιακό, όμως πλέον γύρισε και μάλιστα, κατάφερε να βρει αμέσως δίχτυα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αφού είχε δώσει μερικά παιχνίδια στον Ουκρανό φορ ως αλλαγή, τον έριξε στη βασική ενδεκάδα, στο παιχνίδι με τον Βόλο, για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ο 29χρονος δεν άργησε να βρει δίχτυα. Μάλιστα, σκόραρε δύο φορές, στην άνετη νίκη των Πειραιωτών (29/10, 5-0), με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, να είναι ένα «ποίημα».

Παρ’ όλα αυτά, μάλλον δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ σκόραρε στο Κύπελλο. Άλλωστε, φαίνεται πως η συγκεκριμένη διοργάνωση έχει εξελιχθεί στην «αγαπημένη» του στην Ελλάδα!

Ο υψηλόσωμος επιθετικός έχει σκοράρει, μέχρι στιγμής, 12 φορές με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων», σε όλες τις διοργανώσεις. Τα μισά από αυτά τα τέρματα ήρθαν στο Κύπελλο Ελλάδας!

Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως έχει 6 γκολ, σε μόλις 4 ματς που έχει αγωνιστεί σε αυτόν τον θεσμό, έχοντας σκοράρει σε όλα!

Η αρχή έγινε την περασμένη σεζόν, στο πρώτο ματς των προημιτελικών, στο ΟΑΚΑ, απέναντι στον Παναθηναϊκό. Έπειτα, βρήκε δίχτυα σε δύο περιπτώσεις, απέναντι στην ΑΕΚ, στον πρώτο ημιτελικό στο Γ. Καραϊσκάκης, όπου είχε και 1 ασίστ. Σαν… κερασάκι, ήρθε το τέρμα που σημείωσε στον τελικό απέναντι στον ΟΦΗ, όταν διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Φέτος, η επαφή του με τα δίχτυα συνεχίστηκε στο Κύπελλο, με τα δύο γκολ που πέτυχε, με αντίπαλο τον Βόλο.