Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Τάσο Μπακασέτα να «λάμπει» και να «γυρνάει» 10 χρόνια πίσω!

«Κλείδωσε» και η τελευταία ομάδα, που πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 3-0 τον Άρη (14/01) και πλέον θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στους «4»!

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν φυσικά ο Τάσος Μπακασέτας, που «πλήγωσε μία από τις πρώην ομάδες του με χατ-τρικ!

Η αρχή έγινε στο 16’, με ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής, ενώ στο 53’, αλλά και το 63’ σκόραρε από το σημείο του πέναλτι. Ένα φαινόμενο, που δεν βλέπουμε πάρα πολύ συχνά για απ’ τον Έλληνα μεσοεπιθετικό.

Για την ακρίβεια, μονάχα μία φορά είχε γίνει κάτι παρόμοιο. Πότε; Πριν από -σχεδόν- μία 10ετία και πάλι για λογαριασμό ελληνικής ομάδας!

Τότε, ο Τάσος Μπακασέτας έπαιζε στον Πανιώνιο και στις 16 Μαρτίου του 2016 είχε αντιμετωπίσει την Ξάνθη για την 26η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Το τελικό αποτέλεσμα; Ο «Ιστορικός» κέρδισε με 3-0 και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν ο μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης!

Τότε μάλιστα είχε «ανοίξει» τον χορό των γκολ, με μία απευθείας εκτέλεση φάουλ από πολύ μακρινή απόσταση.

Η συνέχεια το ίδιο εντυπωσιακή, αν όχι και καλύτερη, καθώς με έναν «κεραυνό» είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα! Το… κερασάκι στην τούρτα ήρθε στις καθυστερήσεις του ματς, μετά από μία φανταστική ενέργεια. Σε ένα ματς, που σίγουρα δεν θα το έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα.

Για να δούμε ξανά κάτι παρόμοιο από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, έπρεπε να περάσουν -σχεδόν- 120 μήνες.

Πιο συγκεκριμένα, 117 και περίπου μία 10ετία, μετά από εκείνη την αναμέτρηση στη Νέα Σμύρνη! Μόνο που αυτή τη φορά, φορούσε διαφορετική φανέλα στο χατ τρικ του και σήμανε την (πανηγυρική) πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.