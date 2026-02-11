Οι αρχικές ενδεκάδες που επέλεξαν οι Ραζβάν Λουτσέσκου και Ράφα Μπενίτεθ, για το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, στον επαναληπτικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες για το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός στην Τούμπα (11/02, 20:30), στον επαναληπτικό ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μετά το 0-1 στη Λεωφόρο, στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων.

Αμφότεροι οι προπονητές έχουν μερικές επιστροφές στις αρχικές ενδεκάδες του.

Από τη μία, ο Ραζβάν Λουτσέσκου επαναφέρει στο αρχικό σχήμα τον Σουαλιό Μεϊτέ, στον χώρο της μεσαίας γραμμής.

Από την άλλη, ο Ράφα Μπενίτεθ έχει ξανά στη διάθεσή του, τόσο τον Αχμέντ Τουμπά, όσο και τον Τάσο Μπακασέτα.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Πέλκας, Μύθου.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Μπακασέτας, Αντίνο, Ταμπόρδα, Τεττέη.