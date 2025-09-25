O Ολυμπιακός ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Έλλαδας Betsson, με τον Μεχντί Ταρέμι να «σπάει» έναν εκτός έδρας «κανόνα» της τελευταίας 10ετίας!

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με μία αρκετά απαιτητική «αποστολή».

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν τον Asteras AKTOR (24/09, 1-2) στην Τρίπολη, με τον Μεχντί Ταρέμι να είναι ο απόλυτης «πρωταγωνιστής»!

Στο 13′ έκανε το 0-1, αφού ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα του πέναλτι. Ωστόσο, είχε και συνέχεια, στο 18ο λεπτό με ένα πολύ δυνατό σουτ «διπλασίασε» τα τέρματά του και συνέχισε τις πολύ καλές του εμαφανίσεις.

Κάτι που… μαρτυρούν τα νούμερά του, καθώς είναι το -λιγότερο- εντυπωσιακά! Με την επίδοσή του στην Αρκαδία, ο 33χρονος επιθετικός μπόρεσε να «σπάσει» έναν «κανόνα» στο Κύπελλο Ελλάδας, που ακολουθούσε τους «ερυθρολεύκους» τα τελευταία 10 χρόνια.

Ο «κανόνας», που «έσπασε» ο Μεχντί Ταρέμι

Πού θα πρέπει να πάμε για την τελευταία φορά, που ένας παίκτης του Ολυμπιακού σκόραρε δύο γκολ σε ένα εκτός έδρας ματς, για τη διοργάνωση;

Θα χρειαστεί να ταξιδέψουμε -σχεδόν- μία 10ετία πίσω! Κι όμως, τελευταίος παίκτης με «ντοπιέτα», μακριά από το Γ. Καραϊσκάκης είναι ο Νταβίντ Φουστέρ!

Αυτό έγινε στις 16 Δεκεμβρίου του 2015! Τότε, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τον Απόλλων Σμύρνης για τη φάση των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Πειραιώτες έφυγαν με το «τρίποντο», καθώς κέρδισαν με 2-1 ο Νταβίντ Φουστέρ σκόραρε δύο φορές!

Τα χρόνια κυλούσαν και ο Ισπανός μεσοεπιθετικός παρέμεινε ο μόνος, που είχε καταφέρει κάτι ανάλογο, μακριά από το Φαληρικό στάδιο.

Και ποιος να του το έλεγε; Πως θα πρέπει να περάσει -σχεδόν- μία ολόκληρη 10ετία, για να αποκτήσει έναν «νέο συγκάτοικο».

Πηγή: Soccerabase.gr