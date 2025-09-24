Η πιθανή ενδεκάδα που θα χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός, στο ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη, για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, όπου θα δοκιμαστεί στην Τρίπολη, απέναντι στον Αστέρα AKTOR (24/09, 17:00).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα θελήσει να δώσει μια «ανάσα» στους παίκτες του, λόγω του «φορτωμένου» προγράμματος που έχουν οι Πειραιώτες.

Έτσι, πέρα από τους τραυματίες Ροντινέι, Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ και Σιπιόνι, εκτός αποστολής για λόγους ξεκούρασης είναι και οι Ρέτσος, Ορτέγκα και Τζολάκης.

Tι εκνεύρισε τον Μεντιλίμπαρ & γιατί πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να νικήσει το ντέρμπι «αιωνίων» (video) O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «αποκάλυψε» στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ντέρμπι «αιωνίων», τι τον εκνεύρισε και γιατί θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να φύγει με το «τρίποντο»!

Κάτω από την εστία, συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες για να βρεθεί ο Μπότης. Από εκεί και πέρα, δεξιά λογικά θα είναι ο Κοστίνια, αριστερά ο Μπρούνο, ενώ στο κέντρο της άμυνας οι Καλογερόπουλος και Μπιανκόν.

Στον χώρο του κέντρου, ο Λιατσικούρας ίσως παραταχθεί μαζί με τον Ντάνι Γκαρθία. Στα δύο «φτερά», Πνευμονίδης και Καμπελά έχουν τον πρώτο λόγο, με τον Γιαζίτσι να κινείται πίσω από τον φορ.

Εκεί, ο Μεχντί Ταρέμι πιθανότατα θα πάρει φανέλα βασικού.

Αναλυτικά, η αποστολή που θα έχει ο Ολυμπιακός:

Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.