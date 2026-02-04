Οι ενδεκάδες για το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στη Λεωφόρο (04/02, 20:30).

Ο Ράφα Μπενίτεθ προχώρησε μόνο σε τρεις αλλαγές, συγκριτικά με το παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά, βάζοντας στην αρχική ενδεκάδα τους Τσέριν, Μπακασέτα και Ζαρουρί.

Από την άλλη, ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε τον Πέλκα σε ρόλο «αντι-Κωνσταντέλιας» και τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Ίνγκασον, Γεντβάι, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν, Μπακασέτας, Αντίνο, Ζαρουρί, Τεττέη.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Μύθου.